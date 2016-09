Ex-Hotel mit Gruselfaktor wird zu Drehort fÃ¼r Hobbyfilmer

Ex-Hotel mit Gruselfaktor wird zu Drehort für Hobbyfilmer

Eigentum verpflichtet, heißt es. Den Besitzer der Ruine nahe der Talsperre Falkenstein scheint das wenig zu scheren.

Von Heike Mann (Text) und Joachim Thoss (Fotos)

erschienen am 21.09.2016



Falkenstein. In ihrer großen Umfrage "Wie lebt es sich in Falkenstein?" hatte "Freie Presse" unter anderem die Frage gestellt, wie realistisch die Sanierung und Wiedereröffnung des Hotels "Glück auf" nahe der Talsperre Falkenstein gesehen wird. Die überwiegende Mehrheit der Befragten sehen das nicht als Option für die Zukunft. Was auch nicht weiter verwundert, geht man vom mittlerweise ruinösen Zustand des Gebäudes aus. Zwar hat die Stadt im Mai die Zufahrt zum "Glück auf" mit einer Schranke versehen, doch das Areal gleicht nach wie vor einer Müllhalde.

"Wir beräumen es nicht, weil das dann auf Kosten der Allgemeinheit gehen würde", erklärt dazu Falkensteins Bürgermeister Marco Siegemund (CDU). Zumindest sei nicht mehr Müll hinzugekommen, seit es die Schranke gibt. Er verweist auf den privaten Eigentümer der Immobilie. Vom Landratsamt sei lediglich eine Gefahrenbeseitigung angeordnet worden, ein Öltank wurde von der Falkensteiner Feuerwehr leer gepumpt. Siegemund vermutet, dass der Besitzer das Objekt irgendwann verkaufen will, konkrete Angebote sind im Rathaus nicht bekannt. Nur wenn die Kommune Eigentümer von verfallenden Gebäuden wird - wie zuletzt bei dem ehemaligen Gasthof "Zum goldenen Hirsch" in Oberlauterbach oder dem Ferienheim in Dorfstadt - könne man sich um Fördermittel bemühen und die Ruinen abreißen lassen.

So manchem würde der Abriss des ruinösen Hotels wahrscheinlich gar nicht gefallen. Denn mittlerweile hat sich das Gebäude mit Gruselatmosphäre zu einem beliebten Drehort gemausert. Im Internet wird man auf der Suche nach Videos schnell fündig. "Lost Place", "Der Fluch des Glück auf Hotel" oder "Das Geheimnis des Waldhotels" sind Titel, die dort auftauchen.

Aktuell ist das Gebäude in Privatbesitz. Laut Falkensteins Bürgermeister gibt es keinen Kontakt zu dem israelischen Eigentümer. Im Flächennutzungsplan des Mittelzentralen Städteverbundes ist für das Areal keine Bebauung vorgesehen. Das bedeutet, so Siegemund, dass das Hotel zwar im Bestand geschützt ist und theoretisch hergerichtet werden könnte, aber im Fall eines Abrisses eine neue Bebauung nicht mehr möglich ist.