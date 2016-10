Falkenstein: Mann fÃ¤hrt seine Frau beim Einparken um

Falkenstein: Mann fährt seine Frau beim Einparken um

erschienen am 14.10.2016



Falkenstein. Ein 73-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag seine Frau schwer verletzt. Der Mann wollte mit seinem Skoda an der Heinrich-Heine-Straße rückwärts einparken. Dabei ließ er sich von seiner 69-jährigen Partnerin einweisen. Plötzlich rutschte er unbeabsichtigt auf das Gaspedal. Der Skoda machte einen Satz nach hinten und fuhr die Frau um. Sie kam ins Krankenhaus. (fp)