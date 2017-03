Falkensteiner Gastronomie: Der Frühling bringt viel Neues

Das Hotel "Zur Sonne" bekommt wieder ein Restaurant, und auch der seit Jahren geschlossene Ratskeller soll bald seine Türen für Besucher öffnen.

Von Bernd Appel

erschienen am 07.03.2017



Falkenstein. Der Bedarf an einem Restaurant im Hotel "Zur Sonne" in Falkensteins Innenstadt ist nach Einschätzung von Besitzer Matthias Müller (49) groß: "Wenn ich mittags mal das Licht brennen lasse, stehen gleich zehn Leute vor der Tür und wollen essen", berichtet er. Doch momentan gibt es im seit August wiedereröffneten Haus lediglich Frühstück. Müllers Lebensgefährtin Elena Pesiyakova (33) schmeißt den Laden im Ein-Frau-Betrieb. In Sachen Hotel wird dies zunächst weiter so bleiben, für das Restaurant ist nun jedoch mit Gerd Jacob (57) vom Café Bohne in Grünbach ein Betreiber gefunden worden. "Ziel ist, das Restaurant in der ,Sonne' ab Ende März zum Laufen zu bringen", sagt Jacob. Dabei geht er zunächst mit je einer Kraft für Küche und Service an den Start und will an vier Tagen pro Woche öffnen: "Es ist besser, klein anzufangen und das Ganze dann zu entwickeln." Geboten werden sollen sowohl Elemente der russischen Küche wie echt russisches Schaschlik, aber auch Vogtländisches wie Bambes, dazu viel Fisch. Matthias Müller schwärmt vom "hervorragenden Ruf", den Jacob in der Region genieße: "Er ist der optimale Partner."

Auch der benachbarte Ratskeller soll in Kooperation mit Jacob wiederbelebt werden. Müller hatte beide Objekte im Paket gekauft. Als erstes will er nun die Gästezimmer im Ratskeller wieder nutzbar machen: "Die Nachfrage ist so groß, dass wir sie dringend brauchen." Im Hotel "Zur Sonne" stehen 13 Betten bereit, weitere könnten relativ kurzfristig im Ratskeller reaktiviert werden. Und nach einem Umbau des Bürotrakts könnten bis zu zehn weitere Betten bereitstehen. Der Bedarf sei da, meint Müller. Allein aus dem riesigen Freundeskreis seiner Lebensgefährtin gebe es großes Interesse - die gebürtige Petersburgerin Elena Pesiyakova ist als Konzertpianistin bekannt. "Das Vogtland hat unglaublich viel zu bieten für Besucher", meint Müller, der 1990 vom oberpfälzischen Auerbach ins gleichnamige vogtländische Pendant umzog. Zu den robusteren Vergnügen in der Region zählt das Angebot des Panzerfahrens auf dem Neustädter Bezelberg, etliche Teilnehmer nächtigen in der "Sonne". "Die fahren gleich noch zum Paintball-Schießen rüber nach Cheb", berichtet der Hotelbesitzer. Er hat in den letzten Wochen erst mal jede Menge Müll aus dem Ratskeller geräumt, so viele Handwerkerarbeiten wie möglich erledigt er selbst.

Der Ratskeller mit seinen 70 bis 80 Sitzplätzen soll künftig auch für größere Gesellschaften und kulturelle Veranstaltungen genutzt werden. "Da gibt es sonst in Falkenstein ja wenig Geeignetes", meint Jacob. "Die vorhandenen Räume sind entweder zu groß oder zu klein."