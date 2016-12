Falkensteiner Künstler-Ehepaar gibt sein Wissen weiter

Regina und Wolfgang Blechschmidt präsentieren in ihrem Atelier Arbeiten aus den vergangenen drei Jahren. Wer selbst den Pinsel schwingen will, ist dort ebenfalls willkommen.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 28.12.2016



Parallel zur Weihe der Friedenslichtkapelle im Falkensteiner Atelier Blechschmidt ist eine Personalausstellung eröffnet worden. Sie setzt sich aus etwa 30 Werken zusammen, die Regina und Wolfgang Blechschmidt in den vergangenen drei Jahren anfertigten: Acrylgemälde, Ikonen, Druckcollagen, Keramiken, Plastiken, Leuchtobjekte.

Eines der Acrylbilder zeigt den Corpus Christi in verschiedenen Grauabstufungen. Dessen Entstehung ist untrennbar mit der Hauskapelle verbunden und erzählt die bewegende Geschichte von Verlust und Gewinn: Vor etwa fünf Jahren zerbrach bei Vorbereitungen für Osterfeierlichkeiten in der Katholischen Pfarrgemeinde Heilige Familie, der die beiden Künstler angehören, das Prozessionskreuz.

Eine Restauration erwies sich als unmöglich. Seither befindet sich der beschädigte Corpus im Atelier und jetzt in der Kapelle. "Anfang dieses Jahres habe ich ihn als Motiv für ein Bild zum Thema Ostern verwendet", erzählt Wolfgang Blechschmidt. Während der Arbeit entstand schließlich die Idee, im kleinen Nachbarzimmer des Ateliers eine Hauskapelle mit dem Friedenslicht von Bethlehem einzurichten. Acrylgemälden begegnet der Ausstellungsbesucher vielen. Unter anderem hat Wolfgang Blechschmidt den Pilgerweg bei Lichtenfels in Oberfranken auf diese Weise verewigt. "Die Bilder werden in Flächen aufgeschlüsselt und eine bestimmte Auswahl an Grauwerten festgelegt", erklärt er seine Vorgehensweise. " Dann werden diese Flächen mit den Grauwerten ausgelegt." Das Ergebnis sind Abstufungen von schwarz bis weiß.

Wolfgang Blechschmidts Schwerpunkt ist die Malerei. In den vergangenen Jahren arbeitete er viel mit Blattgold, etwa bei Ikonen. Zudem widmete er sich auch der Auf- und Hinterglasmalerei. Sowohl bei ihm als auch bei seiner Frau zieht sich das Thema Licht und Schatten durch das gesamte Schaffen. "Wir arbeiten auch mit Mischtechnik", ergänzt Wolfgang Blechschmidt. Das heißt, Öl und Acryl werden kombiniert. "Das wird allgemein sehr gerne gemacht, weil es eine schnelle Malerei ist", sagt er. "Acryl trocknet schnell. Das Öl kommt dann oben drauf."

In Kursen gibt das Künstlerehepaar sein Wissen weiter. Ein Malkurs kann noch Interessenten aufnehmen. "Wir haben ihn für ältere Leute eingerichtet, die vormittags gerne etwas unternehmen wollen", sagt Wolfgang Blechschmidt. "Dabei geht es nicht um hochwertige künstlerische Arbeit, sondern Malerei als Freizeitbeschäftigung."

Die Ausstellung im Atelier Blechschmidt in Falkenstein, Spinngasse 4, ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet und endet am 10. Januar. Der Malkurs findet einmal pro Monat donnerstags von 10 bis 12.30 Uhr statt. Anmeldungen werden jeweils unter Telefon 03745 73756 entgegengenommen.

galerie-atelier-blechschmidt.de