Feuerwehren im Brandfall einsatzbereit

Die Zahl der Aktiven schrumpft nicht mehr so stark wie in den Vorjahren, die Jugendfeuerwehren wachsen sogar. Doch zur Entwarnung gibt es keinen Grund, wurde bei einem großen Feuerwehr-Treffen in Auerbach klar.

Von Bernd Appel

erschienen am 15.03.2017



Auerbach. Die gute Nachricht zuerst: Die Einsatzbereitschaft der vogtländischen Feuerwehren ist gesichert - "auf Gemeindeebene", wie Daniel Löwenhagen vom Kreisfeuerwehrverband nach einer großen Dialog-Veranstaltung der Feuerwehr in Auerbach erklärte. Das heißt: Auch wenn die Wehr etwa im Treuener Ortsteil Altmannsgrün zu wenig Leute hat, so gibt es doch in ganz Treuen genug Kameraden, um Einsätze in der vorgeschriebenen Zeit abzusichern. Wo früher nur eine Wehr ausrückte, werden heute zwei bis drei Wehren für den gleichen Zweck alarmiert. Zunehmend kooperieren Wehren verschiedener Kommunen miteinander, weil nicht überall die gerade erforderliche Spezialtechnik vorhanden ist - zum Beispiel Falkenstein mit Grünbach, Treuen mit Lengenfeld. Trotzdem: Die Absicherung wird laut Löwenhagen "zunehmend schwieriger". Im Schnitt verloren die Vogtland-Wehren pro Jahr zusammen rund 60Aktive: "Das entspricht zahlenmäßig der Freiwilligen Feuerwehr Auerbach." 2014 lag der Netto-Verlust sogar bei 139. Zuletzt konnte er vor allem dank eines wachsenden Zugangs aus der Jugendfeuerwehr verringert werden, im vergangenen Jahr schieden nur noch 40 Leute mehr aus, als eintraten.

Bei der Dialog-Veranstaltung der Feuerwehr tauschten sich rund 40 Vertreter von Wehren und Politik über Personalknappheit und viele andere Themen aus. Gekommen waren mit Ministerialrat Dirk Benkendorff und Landesbranddirektor René Kraus die höchsten Feuerwehr-Experten des Freistaates, auch der Falkensteiner CDU-Landtagsabgeordnete Sören Voigt saß in der Runde. Gesprochen wurde etwa über die Möglichkeit von Doppel-Mitgliedschaften: Wer in Plauen arbeitet, aber im Umland wohnt, kann sich zum Beispiel tagsüber der Plauener Wehr zur Verfügung stellen, nach Feierabend dann seiner Ortswehr. Überraschend viele Kameraden täten dies schon, so Thomas Geigenmüller von der Grünbacher Wehr, der moderierte. Ansonsten sollten weitere Anreize geschaffen werden, um das Ehrenamt zu stärken, etwa durch stärkere Unterstützung der Jugendfeuerwehren. Hier tue der Freistaat schon viel, versicherte Referatsleiter Benkendorff und verwies auf einen sachsenweiten Zuwachs. Seit einigen Jahren gibt es Geld für Jubiläumszuwendungen. Die Feuerwehrgerätehäuser im Vogtland seien zum Großteil saniert, so Thomas Geigenmüller. Auch in Sachen Technik sei der Stand recht gut. Beklagt wurde die Belastung durch permanente Fehlalarme von Brandmeldeanlagen und durch "feuerwehrfremde" Dinge wie das Beseitigen von Ölspuren, toten Katzen oder Baumfällungen. Manchmal würden Feuerwehren eingesetzt, um die Kosten für die eigentlich zuständigen Fachfirmen zu sparen.

Vor allem wünschten sich die Feuerwehrleute mehr Anerkennung für ihre Arbeit, so Branddirektor Kraus. Statt dessen beschwerten sich Bürger lieber über Störungen durch Blaulicht und Martinshorn. "Das ehrenamtliche Engagement in den Wehren ist mit nichts aufzuwiegen", betont Kraus.