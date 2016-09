Firma macht SchÃ¼ler in Software schlau

Firma macht Schüler in Software schlau

Der IT-Bereich braucht Fachkräfte. Ein Grünbacher Unternehmer will Gymnasiasten frühzeitig dafür begeistern.

Von Heike Mann

erschienen am 10.09.2016



Grünbach. Die Bibliothek des Auerbacher Gymnasiums braucht eine neue Software. Das meinen die Schüler, die in der neu gegründeten Arbeitsgemeinschaft bei MG Software mitarbeiten. Das Ziel haben sie bei der ersten Zusammenkunft gemeinsam mit Alex Riedel und Joshua Gehmlich, die Mitarbeiter der Grünbacher Firma sind, festgelegt.

Elf Jungs vom Auerbacher Gymnasium und zwei vom Klingenthaler sind der Einladung von Firmenchef Thomas Groth gefolgt. "Wir erklären hier nicht, wie programmiert wird und ihr solltet keine Lehrveranstaltung erwarten", sagte er zum Auftakt. "Wir wollen euch zu Kreativität und Teamarbeit anregen und an konkreten Projekten der IT-Entwicklung beteiligen." Dennoch ging es zunächst um Programmierung. Weil Alex Riedel nachfragte, wer privat schon einmal versucht hat, ein eigenes Programm zu entwickeln. Unter anderem meldete sich Joshua Tischer. Der Zwölftklässler wollte eine Uhren-App mit Stopp- und Weckfunktion programmieren. Richtig erfolgreich war er damit aber nicht. Von der AG erwartet der junge Mann, einen tieferen Zugang zu Methoden und eine Orientierung, was man für ein Studium im IT-Bereich braucht.

MG Software entwickelt und vertreibt Software- und Branchenlösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, für Produktion, Handel und Dienstleistungsbranche sowie für Kommunen und kommunale Zweckverbände. Der Firmenchef mahnt, dass bei fortschreitender Digitalisierung entsprechend viele Leute gebraucht werden, die entsprechende Systeme entwickeln. "Fachkräftesicherung fängt mit der Begeisterung der jüngsten Interessenten an." Das lässt er sich auch etwas kosten, unter anderem wird die Fahrt mit Bus oder Bahn für die Gymnasiasten von Auerbach nach Grünbach bezahlt. Die Arbeitsgemeinschaft soll zukünftig alle 14 Tage in Grünbach stattfinden. "Für die jungen Leute soll das zur Routine werden, sie sollen sich unter anderem über eine eigene Facebook-Seite selbst organisieren", ist das Ansinnen von Thomas Groth.

Bei der GK Software AG in Schöneck gibt es ein für jedermann zugängliches Technik-Labor, Hack-Space genannt, wo man allein oder in Gruppen elektronische Geräte selbst bauen oder sich in der Programmierung von Software ausprobieren kann.