Firmen-Nachfolge: Wenn ein Lebenswerk in neue Hände soll

Während der Prozess in Rodewisch geglückt ist, sucht eine Unternehmerin in Markneukirchen noch einen Nachfolger.

Von Lutz Hergert

erschienen am 17.01.2017



Rodewisch/Markneukirchen. "Wenn Firmenübergaben selten sind, braucht sich niemand darüber zu wundern", sagt Eric Tennstädt. Der 32-Jährige und sein Bruder Mirko (35) haben zum 1. Januar die gleichnamige Rodewischer Schlosserei von ihrem Vater Stefan Tennstädt (63) übernommen. "Wir waren uns alle vollkommen einig. Die Formalitäten haben uns trotzdem ein Jahr beschäftigt", sagt der Alt-Inhaber. So mussten alle Fahrzeuge umgemeldet werden. Auch Namen, Adresse und Bezeichnung der Firma von Stefan Tennstädt dürfen nun nirgendwo mehr auftauchen.

Dabei handelt es sich bei der Nachfolgeregelung für die Schlosserei mit sechs Beschäftigten um den Idealfall: die Weitergabe in der Familie. Karla Bauer, Justiziarin bei der Industrie- und Handelskammer Plauen: "Denn in den Fällen, in denen sich eine familieninterne Nachfolge anbietet, wird die meist favorisiert." Laut Studie des Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn werden 54Prozent der Familienbetriebe in der Familie übergeben. Generelles Problem: Es gibt oft keine Interessenten für die Firmen. Dabei stehen laut IfM in Sachsen bis 2018 rund 5300 altersbedingte Übergaben an.

Stefan Tennstädt und seine Frau Steffi sind froh, dass sich die Söhne für den Metallberuf und den Familienbetrieb interessieren. Und das, obwohl sie laut Steffi Tennstädt eher strenger als andere Gesellen behandelt wurden. "Uns hat niemand dazu gezwungen und wir wollen die Tradition fortsetzen. Aber wir sind auch zwei Typen, die das beide als Geschäftsführer machen wollen", sagt Eric Tennstädt. Den Berufsabschluss als Metallbauer besitzen beide. Während sich Eric mehr um den betriebswirtschaftlichen Teil kümmern wird, er hat sich zum Technischen Fachwirt weiterqualifiziert, hat Mirko Tennstädt den Meisterlehrgang absolviert. Ihre Mutter arbeitet weiter im Büro mit und der Vater steht beratend zur Seite.

Während bei Tennstädts nun die sechste Generation am Ruder ist, ist die Inhaberin des Orden- und Abzeichenherstellers Präwema in Markneukirchen, Gabriele Federlin, auf einen externen Nachfolger angewiesen. Sie will die Suche dieses Jahr intensivieren. "Bisher haben etwa zehn Interessenten vorgesprochen. Außer einem war kein ernsthafter Kandidat dabei", sagt die 64-jährige Frau. Gabriele Federlin brachte die Präwema nach 1989 wieder zum Laufen, nachdem Orden- und Abzeichenkunden aus DDR-Zeiten wegfielen. Sie kaufte die Firma von der Treuhand ab. In Markneukirchen prägen heute 15 Mitarbeiter alles - vom Abzeichen für den örtlichen Schützenverein bis zu Werbeartikel für Unternehmen wie Dr. Oetker, Shell, Coca Cola und Pepsi Cola.

Die Schwierigkeiten beim Verkauf des Betriebes haben viel mit den Firmengegebenheiten zu tun: Es gibt mehrere Gebäude, die ordentlich saniert, aber alt sind. Außerdem ist das Grundstück mehrere 1000 Quadratmeter groß. Zudem hat Gabriele Federlin den Anspruch, dass die Präwema Bestand haben soll. "Die Firma gibt es seit knapp 150 Jahren. Ich würde sie gerne erhalten." Deswegen hat sie einem Interessenten eine Absage erteilt, der nur die Kundenliste kaufen wollte.

Dass der Nachfolger ganz genau passen muss, liegt auch in der Spezifik der Produktion: "Wir arbeiten eher wie in einer Manufaktur. So können wir im Gegensatz zu großen Firmen auch kleine Aufträge bedienen." Dieser Ansatz setzte aber auch ein anderes Herangehen der Inhaberin voraus. Gabriele Federlin: "Ich führe den Betrieb nicht vom Büro aus. Die Hälfte der Zeit bin ich in der Produktion."