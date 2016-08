Fliegende Fotoapparate wecken Angst vor AusspÃ¤hung

Fliegende Fotoapparate wecken Angst vor Ausspähung

Immer mehr Drohnen surren durch den vogtländischen Luftraum. Ein Auerbacher beschwerte sich jetzt über Panorama-Aufnahmen. Der Fotograf hat umgehend reagiert.

Von Bernd Appel

erschienen am 20.08.2016



Auerbach. Es war der mögliche Panorama-Blick auf die Rückseite seines Hauses, der Jens Lummer (Name geändert) in Rage gebracht hat. Er wohnt im Zentrum Auerbachs und erfuhr aus der "Freien Presse", dass im Internet Panorama-Bilder der Drei-Türme-Stadt zu sehen sind, die teils aus der Luft erstellt werden - per Multicopter, oder Drohne, wie der Volksmund sagt. Was er auf der Seite "Vogtland-Panorama" erblickte, brachte ihn auf die Palme: Die sonst für niemanden sichtbare Hinterfront seines Hauses konnte betrachtet werden, selbst sein offenes Schlafzimmerfenster war erkennbar, und er konnte auf dieses Fenster zoomen. So wie jeder andere Betrachter der Seite auch.

Abgesehen von der eigenen "Betroffenheit" findet Lummer es prinzipiell schlecht, dass auf den Panoramen Dinge zu sehen sind, die dem Auge sonst verborgen bleiben. "Die Leute pflanzen sich hohe Hecken vors Grundstück - und per Drohne wird einfach drüber geschaut"; das habe was von "Ausspionieren", findet der Auerbacher, es könnte sogar Kriminellen helfen. Der Unternehmer plant übrigens selbst Panorama-Projekte, allerdings "erdgebunden", einen Multicopter hat er nicht. Und will er auch gar nicht, weil deren Aufnahmen seiner Meinung nach zu leicht mit dem Persönlichkeitsrecht kollidieren können.

Die Auerbacher Panorama-Bilder erstellt hat David Rötzschke. Nachdem Lummer sich an ihn gewandt hatte, reagierte der IT-Systemelektroniker prompt: Die Zoom-Funktion hat er herausgenommen, die Auflösung der Aufnahmen verringert. Und er will demnächst für die Panoramen eine "Stopp-Funktion" anbieten: Wer nicht will, dass sein Haus oder Grundstück dort zu sehen ist, der kann sich an ihn wenden: "Das wird dann herausretuschiert." Ansonsten halte er ohnehin alle Datenschutz-Vorschriften ein, mache also zum Beispiel Personen oder Autokennzeichen unkenntlich.

Bei einer Gesprächsrunde mit Lummer im Rathaus bestätigten die dortigen Verantwortlichen, dass Rötzschke alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt hat und als seriöser Partner geschätzt werde. Seine Drohne lasse er über öffentlichem Raum (also etwa Alt- oder Neumarkt) aufsteigen, nur von dort aus dürfe er auch fotografieren. Laut Rötzschke entstehen die Aufnahmen ausschließlich aus Höhen zwischen 75 und 100 Metern. Stadtsprecher Hagen Hartwig verwies auf den Werbe-Effekt für Auerbach, der durch die Bilder entstehe: "Im Gewerbeverein wird das allgemein positiv aufgenommen und als gutes Marketing gelobt." Auch der städtische Justiziar Günther Lehner sieht "keinen Grund, um einzuhaken". Als Gewerbetreibender werde Rötzschke sich hüten, gegen den Datenschutz zu verstoßen. Eher sieht Lehner diese Gefahr durch die Drohnen neugieriger Privatleute gegeben.

Lummer erkennt durchaus an, dass David Rötzschke so schnell reagiert hat und ist in eigener Sache halbwegs zufrieden. Trotzdem hegt er weiter große Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Drohnen-Fotos kompletter Grundstücke: Er sieht die Privatsphäre aus der Luft bedroht.