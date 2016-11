Frau verliert Nummernschild bei Kollision und flüchtet

erschienen am 12.11.2016



Ellefeld. Eine 56-Jährige ist am Freitagnachmittag unter Alkoholeinfluss auf der Alten Auerbacher Straße in Ellefeld mit ihrem Auto gegen ein Verkehrszeichen gefahren und hat anschließend Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich bei dem Anstoß ihr Kennzeichen gelöst und lag noch vor Ort. Die Polizisten fuhren daraufhin zu der Pkw-Halterin nach Auerbach. Als die Frau die Tür öffnete, nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille.

Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro. (fp)