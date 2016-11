Frischer Wind für Nicolaipassage: Neue Geschäfte ziehen ein

Es tut sich was im Einkaufskomplex in der Innenstadt: Ein Laden hat neu eröffnet, zwei weitere folgen. Und auch fürs Erdgeschoss gibt es Pläne.

Von Bernd Appel

erschienen am 10.11.2016



Auerbach. Räucherkerzchenduft zieht seit kurzem durch die Nicolaipassage: Er kommt aus der neuen "Wichtelstube" im Innern des Komplexes. Inhaber des neuen Ladens mit Weihnachtsartikeln aller Art ist Jens S. Opitz (29), zugleich auch Geschäftsführer der Falkensteiner Grundstücks- und Gebäudeverwaltungs GmbH (FGG), die die gesamte Passage verwaltet und vermarktet. Bisher vertreibt er Schwibbögen, Räuchermänner und Co. über einen in Plauen ansässigen Online-Handel, nun können potenzielle Kunden einen Großteil des Sortiments in Auerbach auch anfassen. "Das Feedback ist sehr positiv", so Opitz.

Mit seinem Laden will er selbst ein "Puzzleteil" zur Wiederbelebung der Nicolaipassage beitragen. Die sieht er auf gutem Weg, denn es gibt weitere positive Nachrichten: Der Hauptmieter, der Elektrofachmarkt Expert Müller, will laut Opitz mindestens zwei weitere Jahre im Objekt bleiben: "Wir sind uns gerade einig geworden. Dadurch hat sich die Gesamtsituation deutlich entschärft." Für eine Stellungnahme war der Expert-Chef gestern nicht zu erreichen. Am 1. Dezember wird eine Partner-Filiale der Post im ehemaligen Schleckerladen öffnen. Und ab 1. Januar bereichert ein Foto-Atelier das Angebot.

Zudem zeigt sich Opitz zuversichtlich, dass sich im Untergeschoss, aus dem die Postbank zum Jahresende auszieht, eine Drogeriekette einmietet. Dies wäre ein "letzter Baustein" für einen wirklich guten Mix, meint der Geschäftsführer. Ein "positiver Wandel" habe begonnen, auch durch die Ansiedlung des Cafés Keller in den zuvor lange leer stehenden Räumen im Obergeschoss. Mit der Stadt Auerbach arbeite man eng zusammen, zum Beispiel in Sachen Verbesserung der Parkplatz-Situation.

Zuletzt hatte die Nicolaipassage längere Zeit vor allem negative Schlagzeilen gemacht. Gewerbetreibende zeigten sich unzufrieden, der Jeansladen hatte geschlossen, die Postbank kündigte ihren Auszug an. Jetzt ist klar, dass es im Komplex auch künftig die Leistungen von Post und Postbank geben wird. Wie erwähnt, zieht der Post-Partnershop in die seit Jahren leer stehenden Räume des ehemaligen Schlecker-Marktes ein, die sich in der Passage in Richtung Rathaus (Nicolaistraße 39) befinden. Betrieben wird das neue Geschäft vom Unternehmen Message People, das bereits Post-Partnerfilialen in Markneukirchen und Bad Elster eingerichtet hat. "Wir wollen in Auerbach zusätzlich Schreibwaren, Bürobedarf, Zeitungen und Lotto anbieten", erklärt Achim Schneider (40) aus Lengenfeld, einer der drei Inhaber der Firma. Damit soll die Marktlücke gefüllt werden, die nach Schließung des Schreibwarengeschäfts Polygraph in der Nicolaistraße vor einigen Tagen entstanden ist. Vier Mitarbeiter werden im neuen Geschäft tätig sein - sie sind bereits eingestellt und werden in den beiden anderen Filialen angelernt.

Die bisherige Postbank-Filiale an der Göltzsch-Seite des Komplexes wird nach Angaben von Sprecher Tim Rehkopf noch bis einschließlich 28. Dezember geöffnet sein. Anschließend sollen Geldautomat und Kontoauszugsdrucker in den Partner-Shop an der Nicolaistraße 39 umgesetzt werden.