Für die Ortsumgehung: Ein Sportplatz wird verschoben

Die Bundesrepublik zahlt 400.000 Euro an die Stadt Falkenstein. Das Geld fließt in den Neubau des Dorfstädter Sportplatzes, der der neuen B 169 weichen muss.

Von Bernd Appel

erschienen am 31.05.2017



Falkenstein. Zuerst sei es ein Schock gewesen für die Fußballer, erinnert sich Jens Nöbel, Vorsitzender des Vereins FC 08 Dorfstadt: "Unser Platz soll wegen des Baus der Ortsumgehung verlegt werden, hieß es nur - das war eine schwierige Situation, und lange gab es keine Planungssicherheit. Wir wussten nicht, wann und wie es weitergeht." Das ist seit einigen Tagen endgültig vorbei. Jetzt steht fest: Die Bundesrepublik Deutschland zahlt als Entschädigung für die Inanspruchnahme des Dorfstädter Sportplatzes 400.000 Euro an die Stadt Falkenstein. Und die errichtet einen neuen Platz - statt mit Kunstrasen mit echtem Rasen. Der soll ziemlich genau am alten Ort entstehen, allerdings wird er rund 30 Meter in Richtung des Vereinshauses verschoben.

Auch der Zeitablauf ist nun klar: Ab 2018 ist der alte Platz für die Sportler nicht mehr nutzbar, weil die Ortsumgehung samt Straßenbrücke nebenan errichtet wird. 2019 soll der neue Rasenplatz angelegt werden. "Und wenn alles gut geht, und der Rasen schön anwächst, können wir im Sommer 2020 vielleicht darauf spielen", hofft Jens Nöbel.

Bis dahin sind mindestens zwei volle Jahre zu überbrücken, in denen der Verein auf andere Plätze ausweichen muss. Dazu verhandele man gerade mit der Spielvereinigung Grünbach-Falkenstein, sagt Nöbel.

Für den Straßenbau benötigt wird eigentlich nur eine Ecke des Areals. Trotzdem muss komplett neu gebaut werden, schon weil sonst die Entwässerung nicht mehr funktioniert. Warum wird der Kunststoff durch echten Rasen ersetzt? "Ein Kunstrasenplatz wäre in der Anschaffung wohl etwa doppelt so teuer gewesen", erläutert Nöbel. Dafür sei künftig der Aufwand für den Verein höher, vor allem für das Rasenmähen und das Aufzeichnen der Linien. "Wir sind mit der gefundenen Lösung zufrieden", sagt er dennoch. Echter Rasen berge ein geringeres Verletzungsrisiko, überhaupt bevorzugten viele Fußballer das Natur-Grün. Andererseits sei Kunstrasen auch mal in der kalten Jahreszeit nutzbar - aber alles könne man nun mal nicht haben.

Bauen lassen wird den neuen Platz die Stadt Falkenstein als Besitzerin des Grundstücks. Bürgermeister Marco Siegemund (CDU) geht davon aus, dass man trotz geschätzten Gesamtkosten von 550.000 Euro am Ende kaum oder kein Geld aus dem Stadtsäckel zuschießen muss: "Vorausgesetzt, wir bekommen die Sportförderung, die üblicherweise bei 30 Prozent liegt."

Mit dem Verlauf der Verhandlungen zwischen seiner Stadt, dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und dem Verein zeigt er sich hochzufrieden: "Es gab ein harmonisches Miteinander, wir sind sehr, sehr dankbar." Am wichtigsten sei bei der ganzen Angelegenheit, dass die Dorfstädter Fußballer wieder einen ordentlichen Platz bekämen: "Das macht viel aus für solch einen kleinen Stadtteil", sagt Siegemund. "Solche Strukturen müssen erhalten werden."