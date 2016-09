FuÃŸgÃ¤ngerin bei Unfall schwer verletzt

Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

erschienen am 26.09.2016



Falkenstein. Eine 50-jährige Fußgängerin ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Kreuzung Gartenstraße/Friedrich-Engels-Straße in Falkenstein schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte die Frau die Friedrich-Engels-Straße, als sie von dem Skoda einer 75-Jährigen erfasst wurde. Die Fußgängerin fiel auf die Motorhaube und stürzte nach Abbremsen des Fahrzeugs auf die Fahrbahn.

Die Skoda-Fahrerin war bei Lichtzeichen "grün" von der Gartenstraße nach links auf die Friedrich-Engels-Straße abgebogen. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. (fp)