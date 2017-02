Fußweg gesperrt - Bürger fordern schnelle Lösung

Der Bürgersteig an der Auerbacher Kaiserstraße beim Kreisel ist dicht, weil eine Fassade bröckelt. Das Problem: "den" Hauseigentümer gibt es nicht.

Von Lutz Hergert

erschienen am 07.02.2017



Auerbach. Für Ärger bei Passanten sorgt der gesperrte Fußweg am oberen Ende der Kaiserstraße beim Kreisverkehr. Als Ursache hat Heinz Hammer einen Schaden unterhalb des Daches an der Fassade des Hauses Kaiserstraße 2 ausgemacht. Dort drohen Ziegel herunterzufallen. "Müssen sich jetzt die Fußgänger nach einem Hausbesitzer richten?", macht der Anwohner seinem Ärger Luft. Seine Forderung an die Stadtverwaltung: "Der Fußweg muss so schnell wie möglich wieder geöffnet werden." Er und andere Anwohner befürchten, dass der Weg "Wochen, Monate oder sogar Jahre" dicht ist.

Die Sperrung führt zu der paradoxen Situation, dass Fußgänger, die von der Kaiserstraße auf die Plauensche Straße gelangen möchten, einmal rund um den Kreisel gehen und dabei vier Straßen überqueren müssen. Wer das nicht möchte, dem bleibt nur auf der Straße zu laufen - was nach Meinung von Heinz Hammer nicht weniger gefährlich ist.

Besonders schwierig sei die Situation für ältere Menschen. So hat der Anwohner eine ältere Frau beobachtet, die mit einem Rollator von der Kaiser- zur Willy-Brandt-Straße unterwegs war. Wegen des gesperrten Fußweges musste auch sie mehrere Straßen überqueren, bis sie dort war, wo sie hin wollte.

"Die Stadt ist mit der Sperrung des Fußweges am 15. November ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen", sagt Pressesprecher Hagen Hartwig. So möchte die Stadtverwaltung verhindern, dass Bürger durch herabfallende Ziegel verletzt werden. Mehr könne man momentan nicht tun.

Die Behebung der Schäden ist Sache des Hauseigentümers. Doch da gehen bei dem Haus die Probleme weiter - denn "den" Hausbesitzer gibt es laut Hartwig nicht. "Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Privathaus mit mehreren Eigentumswohnungen, das sich in Zwangsversteigerung befindet", so Hartwig. Mit der Fußwegsperrung seien deshalb alle notwendigen bürokratischen Schritte eingeleitet worden, um das Problem zu lösen. Hagen Hartwig befürchtet, dass es sich um einen langwierigen Prozess handelt, bis der Fußweg wieder freigegeben werden kann. "Die Eigentümer sind weit verstreut. Angesichts der Situation fühlt sich keiner verpflichtet, an dem Haus etwas zu machen."

Ein ähnliches Problem bestand laut Hartwig bis vor kurzem an der Auerbacher Querstraße. Dort gab es ab Oktober eine Fußwegsperrung. "Seit dem Abriss des Hauses im Januar ist der Fußweg wieder frei."