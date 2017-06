Gefährliches Spiel im Hofaupark

Glasscherben und Holzsplitter gefährden offenbar Kinder in Auerbachs beliebter Parkanlage. Eine Elterngruppe will selbst Abhilfe schaffen und setzt dabei auf Zusammenarbeit mit der Stadt.

Von Bernd Appel

erschienen am 02.06.2017



Auerbach. In diesen heißen Tagen zieht das gut zugängliche Stück der Göltzsch im Auerbacher Hofaupark vor allem die Kinder magisch an, die dort im kühlen Nass herumplanschen. Doch ungefährlich ist das nicht, wie der siebenjährige Lukas Penzel demonstriert: Innerhalb weniger Minuten sammelt er die Scherben von mehreren zerbrochenen Bierflaschen im Uferbereich auf und trägt sie zum Mülleimer. "Es liegt jedes Mal so viel hier, wenn wir hierher kommen", sagt Lukas' Vati David Rötzschke. "Und es vergeht kaum ein Tag, ohne dass sich Kinder hier verletzen, in die Finger oder in die Füße schneiden." Gemeinsam mit seinem Kumpel Ronny Czolbe will er Abhilfe schaffen und hat eine Facebook-Gruppe "Kinder des Hofauparks" gegründet, um Gleichgesinnte zu finden. "Wenn sich 20 Elternpaare bereit erklären, dort regelmäßig für Ordnung sorgen, wäre das doch prima", meint Rötzschke. Man wolle dazu "eine gemeinsame Lösung mit der Stadt Auerbach finden für einen sicheren Hofaupark", schreibt er auf Facebook: "Die Stadt kann nicht ständig den Leuten hinterherräumen! Aus diesem Grund soll sich ein kleines Netzwerk bilden, welches sich um den Park ehrenamtlich kümmert, damit unsere Kinder wieder sicher spielen können." Die Eltern regen zudem an, scharfkantige Steine aus dem Flussbett zu entfernen und hellen Splitt in der Uferzone aufzuschütten.

Im Netz haben zwar schon über 100 Leute ein "Like" abgegeben, zu einem kurzfristig angesetzten Gespräch im Hofaupark kamen am Dienstag dann allerdings doch nur sechs, darunter Christin Weidensdörfer, derzeit Stadtraummanagerin im Auerbacher Rathaus. Sie riet den Eltern, sich mit den zuständigen Stellen der Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen - auch zu den weiteren Problemen, die die Eltern sehen.

Dazu zählen die Klettergerüste gleich nebenan. Die müssten fünf Jahre nach ihrer Aufstellung wieder einmal aufgearbeitet werden, meinen Rötzschke und Czolbe: Oft würden sich Kinder hier Späne einziehen. Und der Sandkasten daneben entwickele sich zum Sammelbehälter für Zigarettenkippen. Bei einem weiteren Kritikpunkt konnte Christin Weidensdörfer gleich einen Tipp geben: Sonnenschirme können im benachbarten Jugendtreff ausgeliehen werden. Denn die Eltern monierten, dass der Aufenthalt im Hofaupark ohne Schattenspender kein Genuss sei und deshalb viele an sehr heißen Tagen lieber nicht kämen. Sie regten das Anbringen von Sonnensegeln oder ähnlichen Konstruktionen an - bis die Bäume groß genug sind, dauert es noch einige Jahre. Auch Spielgeräte für Kleinkinder und mehr Mülleimer stehen auf der Wunschliste der Eltern, sie hoffen auf die Unterstützung von Sponsoren.

Auerbachs Oberbürgermeister Manfred Deckert hat gegenüber den Eltern bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert, man könne dazu gern einen Termin vereinbaren: "Bürgerschaftliches Engagement begrüße ich sehr."