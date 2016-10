Gegen Barrieren zwischen Menschen

Die Diakonie will ein Netzwerk knüpfen, um besonders die inklusive Bildung im Vogtland zu fördern. Viele machen mit.

Von Bernd Appel

erschienen am 11.10.2016



Auerbach. Bisher war es normal, dass behinderte Kinder auf Förderschulen kamen - dies ändert sich zunehmend, jetzt rückt Inklusion (Einbeziehung) in Regelschulen in den Vordergrund. "Gerade die Schulen stehen vor großen Herausforderungen, es wird spannender", meint Sascha Theile (29) von der Diakonie.

Weil das inzwischen vielen bewusst wird, gibt es großes Interesse am neuen Projekt, das Theile und seine Kollegin Ingrid Fiedler auf den Weg bringen: Sie knüpfen an einem Inklusions-Netzwerk fürs Vogtland. "Gemeinsam wollen wir einen Wegweiser für inklusive Bildungswege entwickeln - eine Broschüre als Hilfestellung für die Eltern", erläutert Theile. Denn die Orientierung fällt schwer, gerade beim Übergang von der Kita zur Grundschule. Im Boot sind inzwischen zum Beispiel die Kita Mischka, die Schiller-Grundschule Rodewisch, Seminarschule, Park- und Sonnenhofschule, die Montessori-Schule Plauen sowie die Evangelische Grundschule Reumten-grün. Auch der Verein Vital, die Lebenshilfe und der Autismus-Verband Vogtland machen mit.

Außerdem sollen drei konkrete Projekte auf den Weg gebracht werden, eines in jeder Sozialregion: ein Tanzprojekt (in Kooperation mit dem Tanzstudio 1-2 Step) im Göltzschtal; ein Theaterprojekt in Plauen; ein Museumsprojekt in Landwüst für das obere Vogtland. Weitere Vorhaben sind eine Aufstellung von barrierearmen Ausflugszielen in der Region sowie die Unterstützung von behinderten Menschen bei der Suche nach einem Ehrenamt. "Wir wollen auch die Chancen darstellen, die es schon gibt", so Theile. Er hofft auf einen Start der Projekte im nächsten Jahr: "Wir haben Mittel für drei Jahre bei der Aktion Mensch beantragt, für die praktische Umsetzung wird noch eine Stelle benötigt." Wichtigster Bestandteil aller Vorhaben ist die Sensibilisierung für das Thema: "Es kann jeden treffen, ob nun durch Unfall, Schlaganfall oder Demenz. Wir müssen den Blick für die anderen bekommen." Das gelte nicht nur für Behinderte, Vielfalt könne immer bereichernd wirken. Auch Jesus habe für Inklusion gestanden und gegen Ausgrenzung: "Deshalb passt das alles gut zur Diakonie."