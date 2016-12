Göltzschtalumgehung schafft neue Verbindung zwischen Rodewisch und Auerbach

erschienen am 15.12.2016



Seit gestern rollt der Verkehr über die "Querspange Rodewisch" (linkes Foto) und damit auf einem weiteren Teilstück der Göltzschtalumgehung. Der rund 1,8 Kilometer lange Straßenabschnitt verbindet die Bundesstraße 94/Lengenfelder Straße in Rodewisch mit der Eicher Spange/Staatsstraße 299 am Gewerbepark Göltzschtal bei Auerbach. Damit einher geht die Sperrung der Oberen Bahnhofstraße ab Ortausgang Rodewisch. Weiterhin gesperrt ist der Abschnitt der Göltzschtalumgehung zwischen Rebesgrün (rechtes Foto) und Richardshöhe, vorbei am Industriegebiet West. Dort sind vor der Freigabe noch Restarbeiten wie Markierung und Beschilderung zu erledigen.