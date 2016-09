Goldbeck fertigt Hallen und ParkhÃ¤user am laufenden Band

Goldbeck fertigt Hallen und Parkhäuser am laufenden Band

Auf Wachstumskurs will der Hersteller von Systembauelementen bleiben. Dafür sucht er auch in Treuen Fachkräfte.

Von Heike Mann

erschienen am 07.09.2016



Treuen. Sind die Zinsen niedrig, boomt das Baugewerbe. Davon profitiert auch Goldbeck, der Hersteller von Systembauelementen. Zurzeit kann das Unternehmen laut Geschäftsführer Lars Luderer nicht mal mehr allen Nachfragen nachkommen. Um dennoch dem steigenden Bedarf an Industrie- und Logistikhallen, Parkhäusern und Schulen gerecht zu werden, arbeitet man an der Optimierung von Produktions-, Lager- und Logistikprozessen. Am Standort Treuen wurden 2015/16 in Anlagen und Technik 2,34 Millionen Euro investiert.

Ebenso ist die Mitarbeiterzahl gewachsen und liegt jetzt bei 697. Und Fachkräfte werden immer noch gesucht. Gerade im Werksbereich gebe es eine Überalterung. Neueinstellungen sind vorgesehen, alle Auszubildenden werden übernommen. "Wir profitieren von der Niedrigzinspolitik", erklärte Luderer. Um aber Kapazitätsengpässe zu vermeiden, will man bei Goldbeck neue Produktfelder wie den preiswerten Wohnungsbau nur vorsichtig angehen, obwohl es gerade aus den Ballungsräumen dahingehend eine große Nachfrage gibt. Damit seien aber nicht nur Unterkünfte für Flüchtlinge gemeint, sondern auch Studentenwohnheime, ein solches wurde aktuell von Goldbeck in Hof errichtet.

"Richtig gut unterwegs" ist man laut Mirko Zeng, Geschäftsführer der Regionalgesellschaft Ost, in der Bundeshauptstadt im Geschäftsfeld Schulen. Schon die 34. wurde in Berlin errichtet. "Klassisch, praktisch, gut", umschreibt er die Bauweise, die auch für Industrie- und Logistikhallen gilt. Von dem Gesamtauftragsvolumen von 2,3 Milliarden Euro entfallen allein über 1 Milliarde Euro auf Hallen. 220 wurden im zurückliegenden Geschäftsjahr gefertigt, das Geschäftsfeld wird laut Lars Luderer gepuscht vom Internethandel. Allein für DHL hat man 40 Postverteilzentren serienmäßig gebaut. In Ballungsräumen werden aufgrund der Grundstücksknappheit zunehmend alte Hallen genutzt. Hier kommt die Regionalgesellschaft Ost mit ihrem Geschäftsfeld "Bauen im Bestand" ins Spiel. "Für die nächsten Jahre versprechen wir uns da ein Wachstum bei Aufträgen zur energetischen Sanierung beziehungsweise zur Erweiterung von Gebäuden", so Mirko Zeng. Was kurz nach der Wende gebaut wurde, habe jetzt eine Erneuerung nötig. Bei Parkhäusern ist Goldbeck nach eigenen Angaben Marktführer in Deutschland. Hier arbeitet das Unternehmen mit Partnern an neuen Lösungen zum Beispiel im Bereich der Elektromobilität oder des autonomen Fahrens.

Und während beim Bau von Hallen auf die Anpassung ihrer Funktionsweise an den Produktionsprozess geachtet wird, richtet sich der Blick im Bürobereich auf maximalen Komfort bei Kühlen, Heizen und IT. Zusätzlich bringt Goldbeck die Dienstleistungskomponente ins Spiel, das heißt, dass nach Inbetriebnahme eines neuen Gebäudes ein Mitarbeiter die Betreuung dieses für ein Jahr übernimmt und Ansprechpartner ist, falls Mängel auftreten.