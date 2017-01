Goldbeck schafft die meisten neuen Jobs

"Freie Presse" hat die 50 größten Arbeitgeber der Region zusammengetragen. Die Sparkasse lässt Federn, im Mittelstand gibt's allerlei Lichtblicke. Bei allem Auf und Ab geht es unterm Strich aufwärts.

Von Lutz Hergert

erschienen am 03.01.2017



Auerbach. Die Liste der größten Arbeitgeber der Region hat im Vergleich zum Jahreswechsel 2014/15 ihr Gesicht deutlich verändert - nicht nur, weil sie um zehn Platzierungen länger geworden ist. Mit Goldbeck in Treuen ist ein zweites Unternehmen aus der Fertigung in die Top Ten aufgestiegen. Die Belegschaft wuchs um 162 auf jetzt 730 Mitarbeiter. "Wir profitieren von der guten Entwicklung im Online-Handel", sagt Goldbeck-Geschäftsführer Lars Luderer. Zu den Kunden gehören Amazon und DHL. Für Amazon baut Goldbeck in Berlin eine Halle, in der frische Waren, die man übers Internet bestellen kann, in Kühlzellen aufbewahrt werden. Bei ihren Projekten arbeiten die Treuener mit vogtländischen Firmen zusammen.

In der zweiten Hälfte des Rankings wirbeln "Neueinsteiger" das Bild kräftig durcheinander. Das sind unter anderem der Bio-Lebensmittelhersteller Lebensgarten und Gewa Music in Adorf sowie BAP Boysen Abgassysteme in Plauen. Knapp dahinter liegt der Spezialwerkzeugproduzent Dr. Gühring aus Treuen, der aktuell die Produktionsfläche erweitert und bis zum nächsten Erstellen der Tabelle 300 Beschäftigte zählen dürfte. Wie sich die Dynamik im Ranking auswirkt, sieht man an der Firma Vowalon aus Treuen. Der Beschichtungsspezialist ist trotz eines Zuwachses von 37 auf 233 Mitarbeiter von Rang 38 auf 44 abgerutscht.

Während in der aktuelle Tabelle Firmen nach einer sehr guten Entwicklung aufgestiegen sind, fehlen erneut Unternehmen, die Rang und Namen, ja sogar vogtländische Wirtschaftsgeschichte geschrieben haben. Mit Neoplan in Plauen verschwand der letzte Betrieb, der sich als Nachfolger des legendären Fahrzeugherstellers Vomag gesehen hat. Als Rumpf bleibt ein Busausrüster. Die deutlichsten Einbußen verzeichnete die Sparkasse Vogtland. Von 758 Mitarbeitern blieben 549 - ein Minus von 209 Beschäftigten. Dadurch fiel das Geldhaus um sechs Plätze und aus den Top Ten heraus.

Über den Vergleich hinaus: Unternehmen aus dem Vogtland schaffen Arbeitsplätze auch außerhalb der Region. GK Software beschäftigt in Schöneck 270 Leute, in ganz Deutschland zählt das Unternehmen insgesamt 810 Mitarbeiter.