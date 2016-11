Grenzkontrolle - Drei Elektroschocker im Gepäck

Johanngeorgenstadt/Auerbach. Ein Vogtländer mit drei Elektroschockern im Gepäck ist der Bundespolizei bereits am Montag in Johanngeorgenstadt bei einer Grenzkontrolle ins Netz gegangen. Wie Sprecher Eckhard Fiedler von der Bundespolizeiinspektion in Klingenthal gestern mitteilte, hatte der 30-Jährige die in Deutschland verbotenen Gegenstände auf dem angrenzenden tschechischen Markt gekauft und sie anschließend als Taschenlampen getarnt. Dafür kassierte der Vogtländer eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. (suki)