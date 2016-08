GrundschÃ¼ler haben Umweltprojekt in Oberlauterbach gestartet

Grundschüler haben Umweltprojekt in Oberlauterbach gestartet

erschienen am 18.08.2016



Oberlauterbach. Für das Umweltbildungsprojekt "Natur zum Anfassen" für Schüler der 2. bis 6. Klassen ist der Auftakt im Natur- und Umweltzentrum des Vogtlandkreises in Oberlauterbach vollzogen worden. Bis zum 7. Oktober stehen den Schülern zwölf Naturhöfe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg für kostenfreie Exkursionen offen. Möglich macht das die Finanzierung durch die Energieunternehmen Envia M und Mitgas. Zur Auftaktveranstaltung in Oberlauterbach waren zwei 3. Klassen von der Humboldt-Grundschule Oberlungwitz zu Gast. Die Kinder gingen auf Exkursion ins Klassenzimmer im Grünen und entdeckten, was alles auf einer Wiese lebt.

"Die Wiese - eine Oase für Schmetterlinge und Regenwürmer" ist der Themenschwerpunkt des Umweltprojektes. In Sachsen nehmen in diesem Jahr über 1500 Kinder von 50 Schulen an dem Projekt teil. Seit seinem Start im Jahr 2010 haben mehr als 11.200 Kinder das Angebot der Naturhöfe wahrgenommen. (fp)