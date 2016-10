Halsschlagader mit Bierglas durchtrennt: Prozess wegen versuchten Totschlags

erschienen am 20.10.2016



Beerheide/Zwickau (dpa/sn) - Weil er einen Mann mit einem abgeschlagenen Bierglas schwer am Hals verletzt haben soll, steht ein 25-Jähriger vor dem Landgericht Zwickau. Der Mann bestritt den Vorwurf zum Prozessauftakt am Donnerstag. Er ist wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Beide Männer sollen im Mai dieses Jahres kurz nach Ende eines Volksfests im vogtländischen Beerheide aneinander geraten sein. Der Beschuldigte sagte, es sei zu einem Gerangel gekommen, wobei ihm das Bierglas aus der Hand gefallen und kaputt gegangen sei. «Ich habe mich gewehrt», sagte der Mann. Er habe das spätere Opfer jedoch nicht mit dem abgeschlagenen Bierkrug verletzt, vielmehr sei der Mann in das auf dem Boden liegende Glas gefallen.

Dem Angeklagten zufolge hat ein Bekannter des anderen Mannes ihn zunächst mit nationalistischen Parolen provoziert. Dann habe der Bekannte das spätere Opfer als Verstärkung hinzugerufen, um ihn zu verprügeln. Der Geschädigte gab dagegen an, er habe nur eine Freundin abholen wollen und sei in den Streit hineingezogen worden.

Als er von dem Glas getroffen worden sei, habe er sofort bemerkt, dass seine Halsschlagader durchtrennt gewesen sei, sagte der angehende Krankenpfleger. Laut Anklageschrift verlor der 20-Jährige viereinhalb Liter Blut, musste notoperiert werden und lag zwei Tage im Koma. Der Prozess wird kommende Woche Donnerstag fortgesetzt.