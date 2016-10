Handpuppen von einst begeistern Knirpse von heute

An zwei Wochenenden im Oktober öffnet die Alte Schule in Brunn wieder ihre Türen. Es gibt viel zu entdecken.

Von Heike Mann

erschienen am 11.10.2016



Auerbach. Handspielpuppen dreier Generationen sind in einer aktuellen Ausstellung zu sehen, zu der die Alte Schule im Auerbacher Ortsteil Brunn an zwei Wochenenden im Oktober ihre Türen öffnet. Die ältesten davon waren eine Leihgabe einer Auerbacher Familie. Weil deren Köpfe aus einer modellierten Masse bestehen, sind diese Puppen in einer Vitrine gesichert. Alle anderen - mit geschnitzten beziehungsweise gedrechselten Köpfen - kann man in die Hand nehmen und damit selbst einmal spielen.

Schon vor den Ausstellungswochenenden durften sich die Steppkes vom Brunner Kindergarten in der Alten Schule einmal umsehen. In der ehemaligen Turnhalle faszinierten sie vor allem die großen Eisenbahnanlagen. Insgesamt acht sind in den Ausstellungsräumen aufgebaut, von der kleinsten Spur Z bis zur größten Spur 1. Jürgen Fuchs, der mit seiner ganzen Familie und Freunden die Ausstellungen vorbereitet, macht besonders auf eine Anlage aufmerksam, die einer amerikanischen Canyon-Landschaft nachempfunden ist. Wert wurde darauf gelegt, dass alle Fahrzeuge amerikanischen Ursprungs sind, unter anderem die zwei größten Dampfloks der Welt, namens Challenger und Big Boy.

Auch auf dem mechanischen Heimatberg von Wolfgang Möckel rattert ein Zug durch die Landschaft. Diese sei reine Fantasie und nicht maßstabsgetreu. Die Anlage ist ein Erbstück von Möckels Großvater, der mit dem Bau etwa um 1930 begonnen hatte. Seit 1979 ist sie in Besitz von Wolfgang Möckel. Aktuell sind ihre Ausmaße zwei mal vier Meter. "Größer wird sie nicht", so der Auerbacher. Allerdings baut er beständig weiter an allem, was auf der Platte steht und sich bewegt. Arbeiter, die Holz im Wald schlagen, ein Bergwerk, Wildgatter, Ententeich, Schafherden, eine Werkstatt mit verschiedenen Maschinen, ein Sägewerk, eine Windmühle, zwei Pferdegatter, ein Bauerngehöft mit Pferdegöpel, der eine Dreschmaschine antreibt, ein Bahnhof.

In letzter Zeit hat es auf Möckels Heimatberg zudem ein Bevölkerungswachstum gegeben. Etliche Figuren wurden frisch angemalt und in der Landschaft gruppiert. Es sind Figuren, die in der Größe Lehmanns Gartenbahn entsprechen. Dass sie damit nicht ganz zum Beispiel zur Größe S der Eisenbahn passen, stört Möckel nicht. "Im Gegenteil, die Figuren sind etwas größer, damit der Blick auf die verschiedenen Szenen gelenkt wird."

Die Ausstellung in der Alten Schule im Auerbacher Ortsteil Brunn, Schönheider Straße 75, ist am 15./16. und am 22./23. Oktober jeweils 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Eintritt kostet 2,50 Euro für Erwachsene, 1 Euro für Kinder. Gruppen können sich zum Besuch auch außerhalb der Öffnungszeiten anmelden, Telefon 03744 214749.