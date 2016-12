Hanna Konnerth aus Treuen steht als "Pinocchio" auf der Bühne

Das diesjährige Weihnachtsmärchen des Vereins Ars popularis hat am 17. Dezember im Neuberinhaus Premiere. Die Hauptdarstellerin freut sich auf den Adrenalin-Kick.

Von Gerd Betka

erschienen am 10.12.2016



Treuen/Reichenbach. In einer Woche hebt sich im Neuberinhaus Reichenbach der Vorhang für das neue Weihnachtsmärchen des Vereins Ars Popularis. Das Neuberin-Ensemble Reichenbach zeigt "Pinocchio" nach dem weltbekannten Roman von Carlo Collodi.

"Das ist auf Kinderebene ein Brachialwerk, ein 'Faust' für die Kleinen", begründet Regisseur Christoph Herrmann die Auswahl. Was die Moral des Märchens angeht, dreht er in seiner Bühnen-Adaption aber ein bisschen an den Schrauben. Denn Herrmann begreift Pinocchio nicht als den frechen Buben, der in die Schranken gewiesen werden muss, sondern als offen, unangepasst und neugierig. Ein wenig von diesem "angenehmen Ungehorsam" will er den Besuchern mit auf den Weg geben. Die Grille, die Pinocchio zurechtweist, sieht Herrmann dagegen als Moralapostel und Miesepeter. "Und die Fee kommt eh fastimmer zu spät."

Seit Januar wird geprobt. Zwölf Ensemble-Mitglieder spielen mit. Für das spartanische Bühnenbild mit vielen Lichteffekten und die Kostüme ist SylviaLemma-Herrmann verantwortlich.

Den Pinocchio spielt Hanna Konnerth. Die 18-Jährige wohnt in Treuen, lernt an der Futurum-Schule in Mylau und wirkt seit zwei Jahren im Neuberin-Ensemble mit. Im Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten" war sie im vergangenen Jahr als Katze zu sehen. Jetzt ruft die erste Hauptrolle. "Hanna ist die Idealbesetzung. Sie verkörpert glaubwürdig das Staunen und die unbefangene Neugier von Pinocchio", findet Christoph Herrmann.

"Es ist eine Menge Text, aber die größere Herausforderung ist, sich in die Rolle einzufühlen", sagt Hanna Konnerth. So langsam wächst ihre Aufregung. "Ich freue mich auf den Adrenalin-Kick", bekennt sie und nimmt aus dem Stück schon jetzt eine Erkenntnis mit: "Wir sollten im Leben neugieriger und mutiger sein und uns mehr erlauben."

War da noch was? - Ach ja: die Nase von Pinocchio. Die wird etwa 15 Zentimeter lang und angeklebt. Und sie soll wachsen, wenn er lügt. "Am Wie tüfteln wir noch", lässt Christoph Herrmann ahnen, dass der Teufel im Detail liegt.

Weihnachtsmärchen "Pinocchio", Neuberinhaus Reichenbach. Öffentliche Vorstellungen: 17. Dezember, 17 Uhr; 18. Dezember, 15 Uhr, 19. und 22. Dezember, 17 Uhr. Schülervorstellungen: 19. und 20. Dezember, 9 Uhr. Tickets: Kinder 4,50 Euro, Erwachsene 8,50 Euro, Gruppe ab 10 Kindern je 3,50 Euro. Vorbestellung: Ruf 03765 12188.