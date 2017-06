Hartmannsgrüner feiern ihre große Sause mit Rittern und fröhlicher Musik

erschienen am 12.06.2017



Mit einer gut besuchten Zweitage-Veranstaltung hat Hartmannsgrün am Wochenende auf dem Dorfplatz das Ortsjubiläum "650 Jahre" gefeiert. Die Interessengemeinschaft Mannen von Hartmannsgrün zeigten beispielsweise, wie Lageralltag und Kampfszenen zur Ritterzeit aussahen (linkes Bild). Beim Kinderfest am Samstagnachmittag führte die örtliche Kita Spatzenburg Regie, am Abend die Live-Band Karo mit Tanzmusik. Der Sonntagnachmittag stand im Zeichen zünftiger Klänge: Im Festzelt gastierten die Treuener und Ronneburger Blasmusikanten (rechtes Bild). Nebenan beherbergten Container Fotos aus den vergangenen 100 Jahren. (dien)