Hinter diese Mauer blickt sonst kaum einer

erschienen am 03.06.2017



Vergitterte Fenster, eine hohe Mauer: Das sind die Sicherheitsvorkehrungen, die die Gebäude A11 und A12 auf dem Gelände des Sächsischen Krankenhauses in Rodewisch (SKHR) umgeben. Gemeint ist die Forensische Klinik. 40 psychisch kranke Straftäter seien dort aktuell als Patienten untergebracht, berichtet Maria Rank, im SKHR für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. "Es gibt verschiedene Ausgangsstufen", fährt sie fort. Diejenigen, die den Komplex nicht verlassen dürfen, könnten aber trotzdem an der Sporttherapie in der Turnhalle teilnehmen, die über einen unterirdischen Tunnel erreichbar sei. Entstanden sind die Fotos bei einer Routinemaßnahme: Zweimal jährlich werden auf dem Krankenhausgelände die Dachrinnen gesäubert. Maria Rank ließ sich mit der Hebebühne mit nach oben fahren. (suki)