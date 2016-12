Hospizdienst will kranken Kindern letzten Weg erleichtern

Der Beratungsdienst bildet ehrenamtliche Helfer für Kinder aus. Die Arbeit wird ihnen auf besondere Art und Weise gedankt.

Von Lutz Hergert

erschienen am 22.12.2016



Auerbach/Klingenthal. Vor ein paar Tagen ging eine Meldung um die Welt, dass in einer Klinik in den USA ein fünfjähriger Junge in den Armen eines Weihnachtsmanns gestorben ist. Auch wenn der Mann den letzten Wunsch des Kindes nach Heilung nicht erfüllen konnte - er hat ihm aber seinen letzten Weg erleichtert. Das möchte auch der Hospiz- und Beratungsdienst der Volkssolidarität Klingenthal/Auerbach ab dem nächsten Jahr tun: Ehrenamtliche Helfer ausbilden, den todkranken Kindern sowie deren Familien helfen, mit der an sich unvorstellbaren Situation umzugehen, sagt Koordinatorin Petra Zehe.

Ein Grund ist, dass immer mehr Eltern die Hilfe eines solchen Dienstes für ihre Kinder in Anspruch nehmen möchten und müssen. Müssen, weil sie ihren Schützlingen mit nur noch einer geringen Lebenserwartung eine gute Pflege angedeihen lassen wollen und auch aus Zeitgründen auf ehrenamtliche Helfer angewiesen sind.

Die Grundlage dafür hat Petra Zehe dieses Jahr gelegt, als sie in Freiburg einen Kinderpalliativ-Lehrgang absolviert hat. "Dadurch bin ich jetzt in der Lage, ehrenamtliche Betreuer für Kinder auszubilden." Angesichts dieser Pläne freut sie sich, dass der Hospizdienst gestern eine Spende über 2000 Euro vom Treuener Bauunternehmen Goldbeck erhalten hat. "Das Geld können wir sehr gut dafür einsetzen."

Derzeit betreuen die ehrenamtlichen Helfer Kinder und deren Familien unter anderem in Rodewisch, Klingenthal und Bad Elster. Manchmal sind sie bei ihrem Schützling bis zu 16 Sunden pro Woche. "Dabei geht es nicht nur um die erkrankten Kinder. Oftmals haben sie auch Geschwister, die unter der Situation leiden", sagt Petra Zehe. Gerade jetzt im Dezember gehört die Organisation von Kinderweihnachtsfeiern dazu. Wichtig ist, dass die Kinder immer von den gleichen Helfern betreut werden. "In manchen Fällen ist es so, dass die Kinder anfangen zu lächeln, wenn die Tür aufgeht und ihre Helfer kommen herein. Dieses Lächeln ist unser Dank", sagt die Koordinatorin.

Angefangen hat der Hospizdienst 2015 mit 21 ehrenamtlichen Helfern. Heute begleiten 42 Helfer 68 Menschen im gesamten Vogtland. Dazu kommt das Organisieren von Trauercafés und die Zusammenarbeit mit Pflegeheimen. Um das alles zu schultern, ist der Hospizdienst ständig auf der Suche nach neuen Helfern. So beginnt am 6. Januar in Auerbach ein Kurs zur Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizhelfer. Im Frühjahr soll einer in Klingenthal starten. Der Kurs umfasst 100 Stunden. Wobei ein Teil davon geballt an zwei Wochenenden absolviert wird. An den theoretischen Teil schließt sich ein praktischer an.

Wenn der zweite Kurs läuft, möchte sich Petra Zehe dem Aufbau des Kinderhospizdienstes widmen. Damit sie die organisatorischen Aufgaben besser leisten kann, wird im Hospizdienst ab Januar eine zweite Vollzeitstelle geschaffen.