Hund in Auerbach offenbar vergiftet

erschienen am 30.08.2016



Auerbach. Ein Pudel in Auerbach im Vogtland ist offenbar vergiftet worden. Wie die Polizei am Dienstag meldete, fra├č der Hund nach jetzigen Erkenntnissen am 22. August vormittags im Schraderpark nahe der Klingenthaler Stra├če einen vergifteten K├Âder. Das Tier wies den Angaben nach Vergiftungssymptome auf, die auch der Tierarzt best├Ątigte, und starb drei Tage sp├Ąter.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03744 2550. (fp)