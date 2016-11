In Waldpark entsteht ein Kletterwald

Die Anlage mit sechs Parcours in Grünheide ist mittlerweile die dritte im Vogtland. Macht das wirtschaftlich Sinn?

Von Lutz Hergert

erschienen am 12.11.2016



Grünheide/Pöhl. Zu Ostern soll im Waldpark Grünheide ein neuer Kletterwald eröffnen. Derzeit schrauben die Mannen um Betreiber Alexander Persigehl bei Minustemperaturen die Plattformen fest. Die Anlage ist die dritte im Vogtland. Einen Kletterwald gibt es am Ifa-Ferienpark in Schöneck. Platzhirsch ist Jörg Böhm mit seiner Anlage an der Talsperre Pöhl.

In Grünheide entstehen sechs Parcours mit 60 Stationen. Einer ist für Menschen mit Handicap geeignet. "Alle Beschriftungen gibt es auch in Blindenschrift", nennt Waldpark-Geschäftsführer Joachim Otto eine Besonderheit. Ansprechen möchte der Waldpark mit dem neuen Angebot vor allem Grund- und Mittelschüler. Der Aufbau kostet etwa 150.000 Euro. Rund 120.000 Euro davon sind Fördermittel.

"An der Anlage ist noch Platz für spätere Erweiterungen", sagt Alexander Persigehl. Eine Besonderheit ist die Sicherung: "Wir verwenden ein neues System, durch das die Kletterer immer mit einer Leine gesichert sind." Ab Ostern soll der Kletterwald täglich geöffnet sein. Betreut werden die Gäste von drei Personen. Der Besuch kostet Eintritt, wobei der Waldpark das neue Angebot in verschiedene Pauschalangebote einbinden möchte.

Mit gemischten Gefühlen schaut Alexander Jahn auf die neue Konkurrenz. Er betreibt seit 2015 den Kletterwald in Schöneck mit drei Parcours. Eine Besonderheit sind die vielen Seilbahnen. "Die Schüler kommen in der Zeit, in der sonst weniger Gäste kommen. Die schlechten Monate werden durch das Grünheider Angebot noch schlechter", befürchtet der Mann, der als Betriebsleiter im Kletterwald Pöhl begonnen hat. "Ich hatte die Übergabe der Schönecker Anlage geplant, allerdings erst später", sagt Jörg Böhm. Da sein damaliger Betriebsleiter Alexander Jahn aber Interesse gezeigt hat, hat er sie eher verkauft.

Der Betreiber des Kletterwaldes an der Talsperre Pöhl sieht die neue Anlage in Grünheide gelassen. Jörg Böhm: "Aus dem Waldpark hatte ich nie viele Gäste gehabt. Uns besuchen vor allem Gruppen aus der Jugendherberge Plauen und den Schullandheimen bei Reichenbach." Böhm ist der Meinung, dass wenige Vogtland-Urlauber wegen dem Kletterwald nach Grünheide fahren, weil die Anlage zu weit entfernt ist. Für den Waldpark stellt das neue Angebot seiner Ansicht nach aber einen wichtigen Baustein zur Zukunftssicherung dar.

Aus Sicht des Tourismusverbandes Vogtland (TVV) kann das Vogtland drei Kletterwälder vertragen, sagt Geschäftsführer Andreas Kraus. "Wenn neue touristische Infrastruktur entsteht, sehen wir das als TVV positiv, da die auch für zusätzliche Besucherfrequenz sorgt." Der Waldpark würde so eine Anlage nicht errichten, wenn er nicht davon ausgeht, dass sie ausgelastet ist. In Grünheide übernachten jährlich rund 60.000 Gäste. Angesteuert wird die Anlage oft von Schulen und Schulklassen.