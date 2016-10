In Werda herrscht wieder "Zuckermännle"-Frieden

Vor elf Jahren sicherte sich ein Privater das Markenrecht an dem Jahrhunderte alten vogtländischen Traditionsgebäck als Werdaer Original - und stellte damit andere im Dorf kalt. Nun hat die Kommune die Gunst der Stunde genutzt.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 29.10.2016



Werda. Der Schweizer würde fragen: Wer hat's erfunden? Der Werdaer fragt: Gosel- oder Maulschmied-rezept? Die Zuckermännle-Bäckerei ist den Werdaern ein Heiligtum. Zu recht, gehört der heimatliche Schmuck doch an den vogtländischen Tannenbaum wie der Schwibbogen in das erzgebirgische Fenster. Doch so stolz man im 1500-Seelenort auf die Tradition ist, so empfindlich ist der Dorffrieden wegen ihr vor elf Jahren gestört worden. Bernd Holzmüller hatte sich 2005 die Marke "Original Werdaer Zuckermännle" auf seinen Namen eintragen lassen. Das bedeutete, dass niemand anders das Traditionsgebäck als Werdaer Original gewerblich vertreiben durfte.

2015 war der Markenschutz ausgelaufen und von Holzmüller nicht verlängert worden. Deshalb verkündete Bürgermeisterin Carmen Reiher nun: Die Gemeinde Werda habe sich die Wort- und Bildmarke "Original Werdaer Zuckermännle" auf ihren Namen beim Deutschen Patent und Markenamt eintragen lassen. Der Grund: "um eventuelle Unstimmigkeiten - ähnlich denen aus dem Jahr 2005 - nicht wieder aufkommen zu lassen", so Reiher.

Die Zuckermännle-Tradition reicht mindestens bis ins 19. Jahrhundert zurück, und Werda war der Mittelpunkt der Zuckermännlebäckerei. "Bis nach Tannenbergsthal, Brambach, Plauen und Reichenbach trugen die Werdaer Zuckermännle-Frauen im Tragkorb ihre süße Last", kann man auf der Internetseite von Werda lesen. Um die Backrezepte wurde immer ein großes Geheimnis gemacht. Fakt ist, dass zwei der historischen Rezeptvarianten für die rot und grün bemalten Figuren noch heute existieren.

Eine davon nennt Bernd Holzmüller sein eigen. Der 72-Jährige ist der Enkel von Richard Schneider, der von den Werdaern Gosels Richard genannt wurde. Und schon der Heimatforscher und -dichter Friedrich Barthel (1903-1989) nennt in seinem Zuckermännel-Lied (1930) den "Gosel" und den "Maulschmied" als die Zuckermännle-Bäcker von Werda.

Inzwischen verkauft der Gosel-Nachfahre jedes Jahr "zig tausend" Zuckermännle übers Internet. "Der Rahmen ist gesprengt, wir vertreiben deutschlandweit", sagt Bernd Holzmüller. Und zu dem Konflikt, den er vor zehn Jahren in Werda ausgelöst hat: "Ich wollte, dass der Brauch im Ort bleibt. Und bis dazumal war niemand anderes auf die Idee gekommen."

Was unter marktwirtschaftlichen Aspekten legitim scheint, traf emotional auf wenig Verständnis. "Wir waren traurig und enttäuscht", blickt Marita Krmasch zurück. Krmasch hält die Maulschmiedsche Zuckermännle-Variante hoch, allerdings nicht in verwandtschaftlicher Linie: "Mein Vater Walter Reinhold hatte das Rezept von Hedwig Ungethüm, einer Maulschmied-Nachfahrin, übernommen." Nachdem Holzmüller sich das Werdaer Original hatte sichern lassen, blieb für Krmasch nur nach das Backen in der Familie.

Und schließlich gibt es noch eine Dritte im Zuckermännle-Bunde: Gitta Frank, die Enkelin von Hedwig Ungethüm und damit die eigentliche Erbin des Maulschmied-Rezeptes. Sie hatte aus der Not eine Tugend gemacht: "Wir haben das Gebäck in den vergangenen zehn Jahren als ,Maulschmieds Zuckermännle' verkauft."

Krmasch und Frank sind damit zufrieden, dass nun das Markenrecht bei der Kommune liegt. Die hat unterdessen eine Bedingung formuliert, dass nun neben Holzmüller auch Krmasch und Frank Original Werdaer Zuckermännle herstellen dürfen: "Alle drei müssen jedes Jahr zum Drehturmfest am vierten Adventswochenende je 80 Stück für die Kinder des Ortes kostenlos backen", so die Bürgermeisterin.