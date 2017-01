Infoveranstaltung - Investor wirbt für Wohngemeinschaft

Falkenstein. Voraussichtlich am 1. April 2017 nimmt das Sterbehospiz im Anbau der Falkensteiner Falgard-Villa seinen Betrieb auf. Das hat Bauherr Robert Herold nochmals bestätigt. "Wir halten an dem Termin fest, da sich auch Gesundheitsministerin Barbara Klepsch angesagt hat", so der Falkensteiner Apotheker, der knapp 3,2 Millionen Euro in die ehemalige Fabrikantenvilla investiert. Parallel soll im Altbau auf zwei Etagen eine Wohngemeinschaft entstehen. Interessenten dafür sind morgen, 17 Uhr zu einem Infoabend in das fast fertig sanierte Haus eingeladen. Die Idee: Jeder Mieter - ob Familie, Paar, Single, alt oder jung - hat seine abgeschlossene Wohnung, verpflichtet sich aber, für die Mitbewohner im Haus in irgendeiner Form Verantwortung zu übernehmen. Unterstützt wird Herold bei diesem Projekt von Koordinatorin Silke Schwabe. (suki)

Infoabend Wohnprojekt Villa Falgard: morgen, 17 Uhr, erste Etage im Altbau, Eingang über Rathenaustraße.