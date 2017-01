Jägerswald-Fusion: Tirpersdorf pocht auf Führungsrolle

Es bleibt spannend bei den Gemeindezusammenschlüssen im Vogtland - und dabei schien bis vor kurzem alles "befriedet".

Von Ronny Hager

Bergen/Werda. Nahezu halbiert hat sich in 20 Jahren Vogtlandkreis die Zahl der Gemeinden: Waren es 1996 noch 70, so sind es seit der Eingemeindung von Reuth nach Weischlitz noch 37. Doch damit ist die Geschichte nicht zu Ende: Auf Cornelia Panzert, Chefin des Kommunalamtes der Kreisverwaltung, kommt jetzt neue Arbeit zu - dazu noch aus einer Ecke, aus der sie es nicht erwartet hatte, gibt sie zu.

Jägerswald: In der Diskussion um die Zukunft der vier Jägerswald-Kommunen beansprucht jetzt Tirpersdorf eine Führungsrolle. Theuma, Bergen und Werda werden eingemeindet, die Gemeinde soll Tirpersdorf heißen - solcher Art öffentliche Äußerungen von Tirpersdorfs Bürgermeister Reiner Körner (parteilos) ließen Panzert kurz vor Weihnachten aufschrecken. Nachdem Bergen Richtung Einheitsgemeinde einlenkte, schien die Situation "befriedet" - ein Brennpunkt war Tirpersdorf nicht, gibt sie zu. Der Regelweg wäre die Umwandlung eines Verwaltungsverbands in eine Einheitsgemeinde - wie im Vogtland mit Rosenbach und Muldenhammer geschehen. Bei anderen Varianten hätte Panzert aus rechtlichen Gründen Bedenken - denn so eine Lösung, wie Körner sie skizzierte, gab es in Sachsen noch nie. Alle vier Gemeinden müssten für die Eingemeindung sein und zeitgleich der Verwaltungsverband aufgelöst werden - dieses Szenario zeichnet sich derzeit nicht ab. Den 1. Januar 2018 als Zeitpunkt der Bildung der Einheitsgemeinde findet Cornelia Panzert gut. "Da ist ausreichend Zeit für eine Debatte. In einem Jahr ist das gut zu schaffen", schätzt sie ein.

Mühlental: Trotz langer, giftiger Debatten kein Druck, so sieht Cornelia Panzert die Situation in Mühlental: Ein Bürgermeister sei da, die finanzielle Lage beherrschbar, der Freistaat werde auch nicht eingreifen. "Und wir werden einen Teufel tun, jemand überzeugen zu wollen", so Panzert. Eines habe man immer signalisiert: Es gehe nur Eigenständigkeit oder Eingemeindung. "Alle anderen Möglichkeiten, etwa eine Landgemeinde oder Teile oder komplett nach Adorf sind nicht genehmigungsfähig. Man muss das öffentliche Wohl der Stadt Schöneck betrachten", betont die Chefin der Kommunalaufsicht. Für 2017 setzt sie auf eine Versachlichung der Diskussionen. "Für mich ist es wichtig, dass sich das Klima verbessert."

Pöhl: Die Gemeinde kann wohl dauerhaft nicht allein sein, aber wohin geht es? Für Plauen wäre eine Erweiterung um die Gemeinde eine "Aussackung" - fraglich, ob der Zuschnitt genehmigt wird. Panzert: "Netzschkau und Elsterberg ist für mich nicht optimal, infrastrukturell, historisch, gebietsplanerisch." Ist deshalb Treuen noch eine Option?

Neumark: "Einem Ausbruch in Richtung Zwickau wird eine Abfuhr erteilt", sagt Panzert - es wäre der Präzedenzfall mit Veränderung der Kreisgrenze. Trotz kleiner gemeinsamer Grenze würde es auch kein grünes Licht für eine Ehe mit Heinsdorfergrund geben. "Verwaltungsräumlich geht da nichts ohne Reichenbach", erklärt die Expertin.

Bad Elster/Bad Brambach: Eine Ehe der Kurorte ist "aus meiner Sicht mehr als sinnvoll", so Panzert. Die Ausrichtung der Orte sei identisch, beide haben Verantwortung für eine spezielle Infrastruktur, beide sind finanziell schwachbrüstig. "Es würde sich rentieren", überlegt Panzert, denn gemeinsam sei das Gewicht gegenüber Freistaat und Staatsbädern größer. Die Chefin der Kommunalaufsicht kündigt an, dass der Kreis dazu mittelfristig Gespräche mit beiden Orten führen will.