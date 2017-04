Kinder im Bann der Brennnessel

Elf Vorschüler der Kottengrüner Kita "Eimbergzwerge" haben sich am Mittwoch von Försterin Ines Bimberg in die Geheimnisse der Brennnessel einweihen lassen.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 15.04.2017



Kottengrün. Auf eine Entdeckungsreise wie diese sind Kinder der Kottengrüner Kita noch nie gegangen. Mit dicken Handschuhen, Tüten, Scheren, Lupen und einer Menge Mut rücken elf "Eimbergzwerge" aus. Dicht an ihrer Seite: Leiterin Gaby Hüttner und Försterin Ines Bimberg. Die Vorschüler wollen nähere Bekanntschaft mit einer Pflanze schließen, die sie bei unfreiwilligen Begegnungen ordentlich piesackt. "Nessi Hautnah" heißt das Kooperationsprojekt mit dem Staatsbetrieb Sachsenforst, und es hat die Brennnessel zum Forschungsobjekt erklärt.

"Wenn ihr die Pflanze gegen das Licht haltet, seht ihr kleine Fussel abstehen", erklärte Ines Bimberg beim Ernten am Ortsrand. "Das sind die Brennhaare. Sie sitzen unten an den Blättern, und das ist das Gemeine." Mit dieser Einrichtung schützen sich Brennnesseln vor größeren Fressfeinden, erfahren die Kinder. Sie hören auch, dass ihre tückischen Härchen fast überall sitzen - mit Ausnahme der Blattoberseiten. Allerdings gibt es einen Trick, um schmerzhafte Erfahrungen zu vermeiden. "Man brennt sich, wenn man nicht achtsam ist", erklärt Ines Bimberg. "Die Haare müssen am Blatt angelegt werden, dann brennen sie nicht. Das sind quasi kleine Kanülen, in denen sich Säure befindet", so die Försterin, Waldpädagogin und Sachsenforst-Mitarbeiterin weiter.

Das Projekt soll Kindern die Angst vor der Brennnessel nehmen. Entsprechend locker näherten sie sich ihrem Forschungsobjekt - vom Eierfärben mit einer Mischung aus Spinatsud und gesammelten Zutaten bis zum Kochen von Brennnesseltee. Ines Bimbergs Besuch bildete den Auftakt. Am 10. Mai wird sie wiederkommen und dann den Lebensraum der Brennnessel näher vorstellen. Über das Jahr verteilt werden sich die Kinder unter verschiedenen Gesichtspunkten mit der Pflanze auseinandersetzen.

Ausgesprochen wohl fühlt sich die Brennnessel in Gärten in unmittelbarer Nachbarschaft von Komposthaufen. "Sie ist ein Stickstoffanzeiger und braucht nährstoffreichen Boden", sagt Ines Bimberg. Noch häufiger wachsen Brennnesseln an sonnigen Waldrändern. Und sie sind selbst Lebensraum - für diverse Insekten und eine Reihe seltener Schmetterlingsarten.

Menschen kann die Pflanze nicht nur zusetzen, sondern auch helfen. Etwa bei rheumatischen Beschwerden und Frühjahrsmüdigkeit. Verwendung findet sie obendrein in der Küche und Kosmetik. "Daraus lässt sich sogar ein gutes Shampoo herstellen", sagt Bimberg. Bei der Verarbeitung müssten die Pflanzenteile jedoch gut in Wasser durchgewalkt werden.

Auch Überbrühen und kurzes Blanchieren setzen die Härchen außer Gefecht. "Brennnesseln sind regelrechte Mineralstoffpakete", betont Bimberg. "Da sind fast alle Mineralien drin, die wir brauchen."

"Nessi Hautnah" entstand aus einem von 21 Wissensgebieten, die Erzieher und Förster vor drei Jahren im bundesweiten Pilotprojekt "Der Wald ist voller Nachhaltigkeit" gemeinsam entwickelten. Dabei griffen so genannte Förster-Erzieher-Tandems Themen auf, für die sich Kindergartenkinder besonders begeistern.