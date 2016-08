Kino, Cola, coole Klamotten: Was Taschengeld mÃ¶glich macht

Kino, Cola, coole Klamotten: Was Taschengeld möglich macht

Haben Kinder ein Recht auf eigenes Geld? Wie viel sollten Eltern für welches Alter ins Portemonnaie stecken? "Freie Presse" hat bei Erziehungsexperten im Vogtland nachgefragt.

Von sabine Schott

erschienen am 22.08.2016



Auerbach/Plauen. Kinder und Jugendliche im Vogtland erhalten ein durchschnittliches Taschengeld. Das hat eine nicht repräsentative Umfrage von "Freie Presse" ergeben. Ein gesetzliches Anrecht darauf existiert in Deutschland freilich nicht.

Armin Festor, Leiter der Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Diakonie in Plauen, plädiert dennoch dafür, dass der Nachwuchs regelmäßig einen bestimmten Betrag erhält. Der Psychologe und Systemische Therapeut sagt aber auch: "Eine absolute Wahrheit gibt es nicht."

Tabellen halte er, Vater zweier Töchter, nicht für sinnvoll. Diese könnten Eltern unter Druck setzen. Außerdem würde ja auch nicht vorgeschrieben, wie viel Zeit man mit seinen Kindern verleben solle.

Übersichten, die Müttern und Vätern Richtwerte liefern, werden trotzdem veröffentlicht, etwa vom Deutschen Jugendinstitut in München oder dem Bundessozialministerium. Auf die Tabelle letzterer Behörde verweist zum Beispiel das Jugendamt des Vogtlandkreises. Je nach finanzieller Situation der Familie sowie der Anzahl der Kinder könne es vorkommen, dass das Taschengeld niedriger ausfallen muss als empfohlen, stellt Jugendamts-Chefin Gabriele Paul fest.

Sie sagt: "Taschengeld kann den gewünschten Lerneffekt nur dann richtig entfalten, wenn sich die Kinder mit ihrem Geld auch mal einschränken müssen." Eltern sollten ihre Sprösslinge also nicht mit einer Kürzung bestrafen oder einer Erhöhung belohnen. Nach Festors Meinung gebe es ohnehin andere Möglichkeiten, den Umgang mit Geld zu lernen, etwa indem man mit dem Kaufmannsladen spiele oder - mit elterlichem Geld - zum Bäcker geschickt werde.

Richtig dosiert und mit klaren Vereinbarungen sei Taschengeld eine echte Erziehungshilfe, sagt Paul, und fügt hinzu: "Das Taschengeld ist für Kinder und Jugendliche in der Regel die einzige Geldquelle." Der Nachwuchs könne sich Geld auch erarbeiten - mit Rasenmähen oder kleinen Hausarbeiten, so Festor.

Kinder müssten, so Paul, den Wert des Geldes kennenlernen und zunehmend auch eigene finanzielle Entscheidungen treffen können: "Nur wer von Kindesbeinen an lernt, welche Rolle Geld im Leben spielt, wird auch später verantwortungsvoll damit umgehen können."

Übermäßiges Taschengeld ist für Kinder nicht hilfreich. Im Gegenteil: Haben sie zu viel im Portemonnaie, kann's Probleme geben. Denn Mädchen und Jungen, deren Geldquelle anscheinend nie versiegt, erscheinen gegenüber Kindern und Jugendlichen, die ständig blank sind, oft als überheblich und egoistisch - egal ob sie sich Kino, Cola und Klamotten leisten können.

Fragen zum Thema beantwortet die Diakonie in Plauen (Albertplatz 12, Telefon 03741 280590) oder die Beratungsstelle der AWO Vogtland in der Oberen Dunkelgasse 45 in Reichenbach - Telefon 03765 55500.