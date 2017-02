Kleingärtner der Region wollen sich gesund schrumpfen

Leerstand wird immer dramatischer - Regionalverband feilt zusammen mit Kommunen an Konzepten

erschienen am 08.02.2017



Über 40 Prozent der Kleingärten im Bereich des Regionalverbands Göltzschtal könnten bald leer stehen. "Freie Presse" hat mit dem Vorsitzenden Tommy Brumm über Pläne für den "Pachtzins-Rücklauf" und die Überprüfung sämtlicher Standorte gesprochen.

Freie Presse: Herr Brumm, wie hoch ist der Leerstand in den Kleingartenanlagen Ihres Verbandes?

Tommy Brumm: Momentan liegt er bei über 19 Prozent - von 6500 Kleingärten betrifft dies 1254. So hoch war er noch nie, und er wird weiter steigen: Etwa 1500 weitere Gärten werden bald dauerhaft leer stehen. Das wären über 40 Prozent.

Woran liegt das?

Die Lücken, die der demografische Wandel reißt, können wir nicht füllen. Und eine gute Verpachtungsquote hängt vor allem von der Lage ab: Wo Kleingärten gut zu erreichen sind, dort gibt es auch kaum Leerstand, etwa rund ums Auerbacher Neubaugebiet.

Was wollen Sie tun, um die Lage zu verbessern?

Wir erarbeiten Entwicklungskonzeptionen für unsere Kleingärten in acht Städten, zuerst für Auerbach, Falkenstein, Rodewisch und Reichenbach. Jeder Standort wird dabei separat eingeschätzt, das ist ein riesiges Arbeitspensum. Aber nur eine Kleingartenentwicklungskonzeption wird es ermöglichen, zukünftig an finanzielle Mittel für die Kleingartenvereine zu kommen.

Was prüfen Sie dabei?

Wir erfassen den derzeitigen Leerstand und errechnen, wo es hingeht. Dort, wo es Überlebenschancen gibt, machen wir Vorschläge für Investitionen, etwa in Infrastruktur wie Wasser, Strom, Wege, Außenzäune. Doch die zukünftige Entwicklung können wir nur mit Unterstützung des jeweiligen Vorstandes des Vereins realistisch einschätzen!

Wer bezahlt die Investitionen?

Unser Ziel ist es, dass der an die Kommunen gezahlte Pachtzins dorthin zurückfließt, wo es sinnvolle Projekte gibt. Parallel hierzu hat der Verband 2016 einen Rückbaufonds geschaffen, aber dieser kann den Bedarf nicht decken.

Spielen die Kommunen mit?

Bisher sind wir auf offene Ohren bei den Bürgermeistern gestoßen. Entscheiden müssen letzten Endes die Stadträte, das könnte vielleicht schon im Herbst der Fall sein. Auch die Kommunen profitieren ja davon, wenn es funktionierende Kleingartenanlagen gibt. Sie sind Teil des städtischen Grüns. Und das Geld bleibt so in der Stadt.

Wer soll entscheiden, wohin Gelder fließen?

Das soll transparent geschehen, in Entscheidungs-Kommissionen, denen engagierte Vereinsvorsitzende der jeweiligen Kommune, die Revisionskommission des Regionalverbandes und Vorstandsmitglieder des Verbandes, welche in die Erstellung der Entwicklungskonzeption eingebunden sind, angehören. Am Ende des Jahres legt der Verband gegenüber der jeweiligen Kommune Rechenschaft ab.

Müssen Kleingärtner Angst haben, dass sie ihre Parzelle räumen müssen?

Der Rückbau soll sozial verträglich gestaltet werden, niemand soll zum Aufgeben gezwungen werden. Die bewerteten Abschnitte werden in zwei Stufen zusammengefasst, einmal 10 und einmal 20 Jahre, aber es wird keine Stichtage für jeden einzelnen Garten geben.

Gibt es solche Konzepte bereits?

Zum Beispiel in Glauchau, Meerane und Altenburg, das funktioniert gut.

Was passiert, wenn nichts passiert?

Das kann man etwa in Sachsen-Anhalt sehen, dort sind zwei Regionalverbände insolvent.

Gibt es Hoffnung auf Unterstützung aus anderen Quellen?

Ein kleiner Rettungsanker könnten Flächen-Ausgleichsmaßnahmen sein, die etwa nach Straßenbauvorhaben fällig sind. Die können auch in ökologischen Gartenbau fließen. Bisher geht fast alles in die Landwirtschaft. Zu dieser Problematik wird am 14. Februar ein Gespräch mit dem Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Thomas Schmidt, im Rahmen der Arbeitsgespräche mit dem Kleingärtner-Landesverband Sachsen stattfinden.

Wie wollen Sie neue Kleingärtner gewinnen?

Projekte mit Kindern sind ein guter Weg, wie etwa in Auerbach mit der Kita "Mischka". Wir wollen die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren, so sind Stadtfeste eine gute Möglichkeit für uns zu werben. Seit 1. Januar sind wir auch auf Facebook präsent.

Es soll viel Ärger geben mit Gartennomaden - was tun die?

Sie pachten einen Garten meist für eine Saison, machen dort Party und vermüllen alles - dann sind sie weg. Das ist ein Riesenproblem. Wir empfehlen den Vereinen, vor Verpachtung eine Sicherheitsleistung zu verlangen. Damit kann man so etwas meist unterbinden.