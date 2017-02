Knirpse mit Fotoapparat auf Erkundung

Mehr als "knipsen": Beim Medienprojekt der Falkensteiner Kita "Knirpsenland" geht es darum, die Welt neu sehen.

Von Jens Sonntag

erschienen am 09.02.2017



Falkenstein. "Gestern konnten wir uns vor lachen kaum halten, als eines unserer Kinder uns mit seiner Kamera in der Hand mitteilte, dass die Speicherkarte voll sei." Den Witz hinter der Anekdote liefert Marion Hartlich, Leiterin des Falkensteiner Kindergartens "Knirpsenland" gleich mit: "Am ersten Tag unserer Projekttage sollten die Kinder Attrappen von Fotoapparaten aus Papier basteln und versuchen, sie wie die Originale zu bedienen und davon waren sie sofort begeistert", berichtet die Kindergarten-Chefin. Die Projekttage zum Thema "Frühkindliche Medienbildung" finden diese Woche in der Kindertagesstätte am Falkensteiner Tiergarten statt und werden von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) durchgeführt.

16 der insgesamt rund 140 Kinder der Einrichtung erkunden die Welt der Medien. Auf das gute Dutzend "Knirpse" im Alter von fünf bis sechs Jahren wartet dabei allerdings weitaus mehr als ein Bastelprogramm. "Unser Kindergarten orientiert sich an dem Grundgedanken, dass Kinder die Welt mit allen Sinnen erfahren sollten. Dieser Idee folgen auch unsere Projekttage", sagt Kita-Leiterin Hartlich. Entsprechend sollen die Kinder im Laufe der Projektaktion auch mit echten Digitalkameras arbeiten und so ihren Tagesablauf in der Kindereinrichtung dokumentieren oder Objekte aus der Kindertagesstätte aus verschiedenen Winkeln und Entfernungen fotografieren. Anderen Kindern sollen die Schnappschüsse dann gezeigt werden, sodass der Bildinhalt erraten werden muss. "So kann man die Mauerziegel einer Spielzeugritterburg, aus nur wenigen Zentimetern Abstand festgehalten, schon mal als menschliches Gebiss deuten", erklärt hierzu Peter Bauer von der SLM, einer von drei Medienpädagogen, die die Projekttage abhalten. Nach seinen Worten "sollen die Kinder dadurch erkennen, dass hinter jedem Foto eine Aussage steckt, dass jedes Bild subjektiv ist". Diese Zielsetzung entspricht auch dem Wunsch, den "Knirpsenland"-Chefin Hartlich mit dem Projekt verbindet: "Als Erzieher spüren wir schon seit langem, dass die Medienwelt in den letzten Jahren immer vielfältiger geworden ist. Auch unsere ,Knirpse' haben schon eine Vorstellung davon, was eine DVD ist und wie man einen Bauklotz in der Hand halten muss, damit er als Handy durchgeht." Das sei auch in Ordnung, solange der frühkindliche Umgang mit Medien in vernünftigen Bahnen verläuft, fährt Hartlich fort. "Deshalb wollen wir einen Dialog zwischen der SLM, den Erziehern und Eltern über Chancen und Grenzen frühkindlicher Mediennutzung zustande kommen lassen."