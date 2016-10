Knirpsenland bekommt fÃ¼r seine Knirpse einen Anbau

Knirpsenland bekommt für seine Knirpse einen Anbau

In Falkenstein werden wieder mehr Kinder geboren. Darüber freut man sich natürlich. An die Stadt stellt das aber auch Herausforderungen, vor allem finanzieller Art.

Von Heike Mann

erschienen am 08.10.2016



Falkenstein. Essen holen, schmutziges Geschirr zum Abwaschen bringen, Kinder hinauf und hinunter tragen - wie oft am Tag sie die 20 Stufen zu den Räumen für die Krippenkinder steigen, kann wohl keine der Erzieherinnen der Kindertagesstätte "Knirpsenland" in Falkenstein sagen. Die befinden sich im Obergeschoss des Hauses an der Heinrich-Heine-Straße. Weil aber seit Jahren die Zahl der Krippenkinder stetig zunimmt, sah sich die Stadt gezwungen, etwas an der Situation zu ändern. Für die Jahre 2017/18 ist ein Anbau vorgesehen, der die Krippenkinder aufnehmen soll. "Wir freuen uns darauf, weil sich die Arbeitsbedingungen insgesamt verbessern werden", sagt Marion Hartlich, die Leiterin der Einrichtung.

Wichtigste Veränderung: Die neuen Räume sind ebenerdig angelegt. Das macht es den Erzieherinnen nicht nur leichter, sie sparen auch Zeit, die wiederum den Kindern zugute kommt. Es gibt direkte Zugänge von dort in den Garten. Der im Altbau frei werdende Platz wird genutzt für einen neuen Personalraum, für Räume, die künftig von Praktikanten oder für Schülerprojekte genutzt werden können und dafür, dass das Material untergebracht werden kann, das derzeit noch auf dem Dachboden lagert. "Die Gesamtsituation entspannt sich einfach", so die Leiterin.

Auch wenn man sich bei der Realisierung der Pläne für eine Erweiterung in Geduld fassen musste, sieht Marion Hartlich die Stadtverwaltung hinter sich. Auch in den Vorjahren wurde viel investiert, zum Beispiel in eine Sauna und andere Anlagen, wegen der sich die Kita Kneipp-Einrichtung nennen darf. Außerdem hat die Stadt der Kita ein Grundstück überlassen zum Ausgleich für die Fläche, auf der der Anbau entstehen soll. Dort wurde von der Elterinitiative in diesem Jahr als Vorgriff auf die anstehenden Baumaßnahmen bereits ein neuer Garten für die Krippenkinder angelegt.

In dem Gebäude an der Heinrich-Heine-Straße werden seit über 60 Jahren Kinder betreut. Entstanden ist die Einrichtung als Falgard-Kindergarten. Zurzeit hat die Kindertagesstätte 140 Plätze, 50 für Kinder im Krippenalter und 90 im Kindergarten. Mit dem Anbau kann eine zusätzliche Kinderkrippen-Gruppe aufgebaut werden, damit würde sich die Kapazität auf 150 Plätze erhöhen.

Rund 7,6 Millionen Euro hat die Stadt Falkenstein seit Anfang der 1990er-Jahre in ihre Kindereinrichtungen und Schulen investiert. Dafür gab es erst kürzlich zur "Freie-Presse"-Umfrage "Wie lebt es sich in Falkenstein?" Bestnoten. Neben der Kindertagesstätte Falkenstein, wo 960.000 Euro investiert werden sollen, ist die Grundschule in Dorfstadt (Brandschutzertüchtigung) zurzeit und in den nächsten Jahren eine weitere größere Baustelle.

Die Prognosen für die Geburtenzahlen rechtfertigen das Engagement der Stadt. Bis 2020 liegt die Zahl der 0- bis 1-Jährigen bei 62, die der 1- bis 3-Jährigen bei 124, die der 3-bis 7-Jährigen bei 241, die der 7- bis 11-Jährigen bei 245. "Falkenstein ist mit seinen Einrichtungen gut aufgestellt, wir mussten noch nie jemand wegschicken", heißt es dazu aus dem Hauptamt.