Koch-Projekt bringt Schwung in Auerbachs Obdachlosen-Heim

17 Männer leben in einfachen Verhältnissen im Betreuten Wohnen. Ein EU-Projekt soll ihren tristen Alltag bunter machen - und das klappt bisher überraschend gut.

Von Bernd Appel

erschienen am 23.02.2017



Auerbach. Sozialarbeiter Kersten Wober (54) gibt zu: Er war skeptisch, ob ein Koch-Projekt das richtige ist für seine Schützlinge. Seit über 20 Jahren leitet er das sogenannte "Ambulant Betreute Wohnen" des DRK in der Auerbacher Seminarstraße 3. Die Männer, die hier leben, haben allesamt nach persönlichen Krisen ihre Wohnungen verloren. Kochen können die wenigsten. "Doch es lief von Anfang an prima, das Interesse war groß", freut sich Wober. Seit Januar kocht der Rodewischer Küchenmeister Roland Päßler jeden Dienstag und Donnerstag in der Küche des Heims, die sonst kaum genutzt wird. Und rund zehn der derzeit 17 Bewohner sind mit Eifer dabei. "Wir kochen alles mit frischen Zutaten, Fertigprodukte sind tabu", so Päßler. Ob Pasta funghi, Kabeljau-Filet, Wellfleisch mit Meerrettichsoße oder Eintopf Minestrone: Für durchschnittlich 25 Euro werden alle verköstigt, dabei gibt es jeweils entweder eine Suppe oder ein Dessert zusätzlich. Und es blieb sogar so viel Geld übrig, dass es einmal Sauerbraten gab im Obdachlosenheim. Bezahlt wird das Projekt aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) der EU. Es ist Teil des neuen Programms zur Stadtentwicklung, das von Christin Weidensdörfer im Auerbacher Rathaus koordiniert wird. Dort entstand auch die Idee.

Päßler kocht zunächst bis Ende Februar, dann erneut im November und Dezember in der Einrichtung. "Es macht Spaß, mit den Leuten zu arbeiten", sagt er. Als der Profi mal ausfiel, sprang Bewohner Dietrich Polka ein und übernahm die Federführung fürs Menü - zur Zufriedenheit aller Beteiligten. "Es stärkt die Gemeinschaft, wenn zusammen gekocht und gegessen wird", sagt Betreuer Wober. "Man kommt ins Gespräch, tauscht sich aus, lernt neue Dinge kennen." Außerdem schmecke es natürlich lecker.

Ab März starten im Heim andere Teile des Projekts, bei denen es um handwerkliche Fähigkeiten und später um Gartenarbeit geht (siehe Info-Kasten). Doch irgendwie muss es auch mit dem Kochen weitergehen, da ist man sich einig. "Ich komme dann ehrenamtlich her", verspricht Küchenmeister Päßler, der bisher auf Honorarbasis hier tätig ist. Der eine oder andere der Bewohner kocht aber auch gerne privat. Eine Kochecke gibt es in jeder der einfachen Wohnungen, die mit gebrauchten Möbeln und Herden ausgestattet sind. "Warmes Wasser haben die Bewohner selbst nicht, zum Duschen gehen sie in den Keller, und es gibt Gemeinschaftstoiletten", schildert Kersten Wober.

Die hier lebenden Männer (Frauen ziehen äußerst selten ein) sind zwischen 50 und 70 Jahre alt, sie bekommen Hartz IV, Grundsicherung oder ähnliche Leistungen. Davon zahlen sie eine geringe Miete und die Kosten für Wasser und Strom. In der Seminarstraße gelandet sind sie aus verschiedensten Gründen: Krankheit, Arbeitslosigkeit, Scheidungen haben sie aus der Bahn geworfen, Alkohol spielt oft eine Rolle. Vertreten sind alle Gesellschaftsschichten. "Bei uns wohnen sogar Ingenieure", sagt Wober. Eigentlich soll das Betreute Wohnen nur eine Zwischenstation auf dem Weg zur neuen Wohnung sein, doch viele leben seit Jahren hier - und oft nebeneinander her. Einige Bewohner hätten sich tatsächlich beim Kochen zum ersten Mal gesehen, sagt Wober. Die Gemeinschaft stärken, den Bewohnern einen Tagesrhythmus und Selbstvertrauen geben, sie aktivieren - das sind erklärte Ziele des laufenden Projekts. Fürs erste hat es offenbar gut funktioniert.