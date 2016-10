Kran hievt Uhrtürmchen vom Dach der alten Neuen Schule

erschienen am 27.10.2016



Nach der Uhr nun der Turm: Gestern früh hat ein Kran das Uhrtürmchen der Neuen Schule in Rebesgrün vom Dach gehievt. Der Grund: Es soll mitsamt Uhrwerk, das kürzlich schon demontiert wurde und sich in Reparatur befindet, erhalten bleiben. Wo, das ist noch offen. Fakt ist, dass demnächst ein Abrissbagger dem Schulgebäude aus dem Jahr 1910 zu Leibe rückt. An dessen Stelle soll ein neues Gerätehaus für die Ortswehr entstehen. Abriss und Neubau hatte der Auerbacher Stadtrat im Sommer beschlossen. Der Abriss schlägt mit 100.000 Euro zu Buche, wovon 90 Prozent gefördert werden; der Neubau mit 800.000 Euro. Auch hier erhält die Kommune Zuschüsse in Höhe von rund 600.000 Euro. Mit dem Gerätehaus, dem nahe gelegenen Kindergarten und dem Gebäude des Heimatvereins erhält Rebesgrün ein neues Ortszentrum. (güli)