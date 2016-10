KÃ¼he statten Kirmes einen Kurzbesuch ab

Kühe statten Kirmes einen Kurzbesuch ab

Drei Tage hat am Wochenende in Ellefeld Feststimmung geherrscht. Der ortsansässige Landwirtschaftsbetrieb Schöniger beteiligte sich mit einem Weideabtrieb.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 17.10.2016



Ellefeld. Das gab es zur Ellefelder Kirmes noch nie: Am Samstagvormittag schauten für kurze Zeit knapp 15 Kühe vom ortsansässigen Landwirtschaftsbetrieb Schöniger vorbei. Die kleine Herde querte auf dem Weg von ihrer Sommerweide am Steinbuch zum Stall vor etlichen Besuchern das Festgelände.

Mit einem Band vom Publikum abgeschirmt, dirigierten acht hochkonzentrierte Männer die Tiere nach Hause. Anstatt am Kuhhals baumelten Glocken vorsichtshalber am Hosenbund. "Auf der Straße sind sie noch nicht gelaufen", erzählte Philipp Schöniger. "Wir haben aber vorher auf Feldwegen geübt."

Die Route verlief am Auerbacher Flugplatz vorbei hinunter zur Bundesstraße 169. Nach deren Überquerung passierten die Herford-Rinder den Ortskern, marschierten die Hammerbrücker Straße hinauf, bogen in die Südstraße ein und schnupperten dort Stallluft. Auch ein drei Tage zuvor geborenes Kälbchen hielt munter Schritt. Obwohl die Heimkehr reibungslos verlief, glaubt Philipp Schöniger nicht, dass es eine Wiederholung geben wird.

Unter die Zuschauer mischte sich Altbürgermeister Heinrich Kerber. "Eine tolle Leistung", fand er. "Das sind Profis. Die haben zu DDR-Zeiten ganze Herden durch Schnarrtanne getrieben", erinnert sich der Ellefelder. "Aber trotzdem gehört ein gewisser Mut dazu." Ideengeber für den ungewöhnlichen Kirmesbeitrag waren Gemeindeverwaltung und Landwirtschaftsbetrieb gemeinsam. "Die Kühe müssen sowieso in den Stall gebracht werden, also dachten wir, das könnten wir mal mit der Kirmes verbinden", berichtete Heike Strauch-Leschewski, in der Gemeinde für die Veranstaltungsorganisation zuständig. Der Weideabtrieb habe jedoch "für viel Aufregung gesorgt." Die Polizei musste vorab informiert werden, Feuerwehrkameraden sperrten mit Fahrzeugen die Marschroute ab.

Dem Thema heimische Landwirtschaft widmete sich auch eine Ausstellung im Oberen Schloss. Dort zeigten die Ellefelder Heimatfreunde Bilder, Dokumente und Dinge des täglichen Gebrauchs vom Melkeimer, Dreschflegel und Dengelbock bis zu Holzschaufeln, Geschirren und einem Kuhjoch. "Darauf habe ich als Kind geschaukelt", erzählte Brigitte Thoß. Die Heimatfreundin steuerte eine Vielzahl an Exponaten bei. Das meiste stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert. Eine von ihr angefertigte Liste Ellefelder Landwirtschaftsbetriebe beginnt 1835. Damals waren etwa 35 verzeichnet. Heute betreiben nur noch die Schönigers Landwirtschaft als Haupterwerb, einige wenige nebenher.

Abgesehen von der Kuh-Heimkehr, neuen Ausstellungen und einem Trampolin-Bungee folgte die Ellefelder Kirmes mit Fackelumzug, Musik, Tanz, Schaustellern und kleinem Markt weitgehend ihrem traditionellen Muster. Der Sonntag stand im Zeichen eines Jubiläums: Die evangelisch-lutherische Lutherkirche war vor 90 Jahren, im Oktober 1926, geweiht worden.