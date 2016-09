Lob fÃ¼r Kindereinrichtungen, Kritik am Facharztmangel

Lob für Kindereinrichtungen, Kritik am Facharztmangel

Zu Handel, Verkehr, medizinischer Versorgung und anderem hat "Freie Presse" Bewohner Falkensteins und Umgebung befragt.

Von Heike Mann

erschienen am 17.09.2016



Falkenstein. Wie lebt es sich rund um Falkenstein? Was könnte in der Stadt, ihren Ortsteilen und umliegenden Gemeinden besser sein? In einer großen Umfrage hat "Freie Presse" die Bewohner um ihre Einschätzung gebeten. Die nicht repräsentativen Ergebnisse lassen Aussagen zu, wo die Bürger gern etwas ändern würden. Ebenso gaben die Befragten aber auch ihr Urteil ab, was sie zu schätzen wissen und womit sie zufrieden sind. Die Teilnahme an der Umfrage erfolgte freiwillig, die Auswertung anonym. Angesprochen wurden die Themenkomplexe Medizinische Versorgung, Verkehr, Arbeitswelt, Kommunale Verwaltung und Kindereinrichtungen, Handel und Versorgung sowie Freizeit und Tourismus.

Bei der Beantwortung der Fragen konnten die Teilnehmer Noten vergeben: von 1 (sehr gut/zutreffend) bis 5 (ungenügend/überhaupt nicht zutreffend). Zudem konnten die Befragten Anregungen für Themen gegen, denen sich die "Freie Presse" zuwenden sollte. Das sind die ersten erkennbaren Trends:

Top-Thema ist das ehemalige Hotel "Glück Auf". Seine Sanierung und Wiedereröffnung halten rund ein Drittel der Befragten für unrealistisch. Unter der Rubrik Verkehr wurde zusätzlich danach gefragt, ob Falkenstein nach der Fertigstellung der Göltzschtalumgehung ein neues Verkehrskonzept für die Innenstadt braucht. Hier gab es geteilte Ansichten, die überwiegende Mehrheit antwortete aber mit "Ja". Als Problem, das die Kommunalverwaltung schnellstens anpacken soll, wird der marode Zustand vieler leer stehender Häuser in Falkensteins Innenstadt genannt. "Falkenstein zerfällt, es wirkt wie ein Gebiss mit immer mehr Zahnlücken", bringt es jemand drastisch auf den Punkt.

Kritisch gesehen wird das Angebot von Fachärzten in erreichbarer Nähe sowie die Wartzeiten dort. Die medizinische Versorgung allgemein sehen die Befragten hingegen positiv, auch die Wege zum Hausarzt seien vertretbar.

Wichtig ist den Befragten der Ausbau des Radwegenetzes in Falkenstein und Umgebung. Über die Hälfte der Befragten gab dafür die Bewertung Eins bis Drei ab.

Wenig Akzeptanz findet die Idee, am Standort des ehemaligen Falgard-Geschäftshauses einen neuen Supermarkt zu errichten. Rund ein Drittel der Befragten vergaben eine 5 auf die entsprechende Frage. Dazu passt, dass weit mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer Falkenstein als Einkaufsstadt die Note 1 bis 3 vergeben. Das würde bedeuten, dass die Falkensteiner mit dem derzeitigen Einkaufsangebot zufrieden sind. Gleichwohl machen die Bürger die Forderung an die Kommunalverwaltung auf, sich mehr um leer stehende Geschäfte zu kümmern. Das Angebot an Parkplätzen in der Innenstadt wird aus ausreichend wahrgenommen.

Gute Noten bekommen die kommunale Verwaltung sowie die Kindereinrichtungen und Schulen. Die Arbeit des Bürgermeisters schätzen über die Hälfte der Befragten als "Sehr gut" beziehungsweise "Gut" ein. Lob gibt es vor allem für Tierpark und Stadtpark, Kritik wird am Umfeld der Talsperre geäußert.