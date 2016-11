Märchenumzug: Pferde und Ponys sind mit Trubel vertraut

Zum 42. Mal hat Sachsens größter Umzug dieser Art am 1. Advent für viel Auflauf in der Auerbacher Innenstadt gesorgt. Auch die meisten tierischen Akteure sind zum wiederholten Male dabei.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 28.11.2016



Auerbach. Geduldig warten Lotta und Paul auf den Startschuss. In der Kutsche hinter den beiden Ponys wird noch geräumt. Als letzter der neunköpfigen Gruppe vom Reit- und Fahrverein Greiz schlüpft Gerhard Dietzsch in sein dunkelgrünes Gewand. Währenddessen formieren sich 19 weitere Kutschen, 35 Reiter und 19 Läufer um sie herum zum 42. Auerbacher Märchenumzug: Der Untere Bahnhof ist wie üblich Stellplatz für Sachsens größten Märchenumzug am 1. Advent. Punkt halb drei setzt sich der Korso mit 32 Märchenbildern in Bewegung, steuert die Kaiserstraße an, dann den Weihnachtsmarkt und zu guter Letzt das Rathaus.

Seit jeher liegt die Organisation in den Händen des Pferdesportvereins Auerbach. Er stellte gestern allein an die 30 Teilnehmer. Viele legten einen längeren Anreiseweg zurück. Teilnehmer stammten aus dem Vogtland und angrenzenden Thüringen. Neben Vereinen reihten sich private Pferdebesitzer in den langen Zug ein. Die Greizer zum mittlerweile fünften Mal. Genauso oft mimten sie Hauptakteure des Märchens "Die goldene Gans" - samt echtem Vogel. Das stimmgewaltige Tierchen hört auf den Namen Else und muss sich nicht vor der Bratpfanne fürchten.

Else gehört dazu wie die Ponys am anderen Ende der Kutsche. Dennoch sahen Lotta und Paul dem Umzug gelassener entgegen. Sie reisten im Anhänger nach Auerbach. Auch das Verladen war für die neun und 19 Jahre alten Vierbeiner Routine. "Wir sind am Mittag losgefahren und waren fast anderthalb Stunden unterwegs", erzählte Gerhard Dietzsch. Die Doppeltour nehmen die Reiter und Fahrer jedes Jahr gerne in Kauf. Denn beim Märchenumzug verbindet man Spaß und Nachwuchsarbeit. "Wir kommen gerne her. Hauptsächlich, weil die Kinder teilnehmen können", sagte der Kutscher. Möglichst frühzeitig soll Interesse am Gespannfahren geweckt werden: Das Alter der beiden jüngsten Passagiere Ellen und Leo ließ sich noch an jeweils einer Hand abzählen.

Lothar Wappler begleitet den Märchenumzug seit jeher. Mit zwei Kutschen war die Familie des 83-Jährigen vertreten: als "Rotkäppchen" und "Rapunzel". Eine anderthalbe Stunde dauerte die Anfahrt aus dem Treuener Ortsteil Altmannsgrün. Auch seine Haflinger gehören zu den alten Hasen bei Umzügen. Lothar Wappler lenkte Sepp und Sally durch die Besuchermenge an den Straßen- und Markträndern. "Je mehr Betrieb ist, umso ruhiger sind sie", beschrieb der Rentner das Gemüt seiner Tiere. "Die Autos können noch so groß sein, das macht ihnen nichts aus." Ein kleiner Rasenroboter schon eher.

Für Sicherheit entlang der Strecke sorgte die Auerbacher Feuerwehr mit Absperrungen. "Wo es eng wird in der Stadt, stehen Gitter zwischen Pferden und Publikum", zollte Steffen Rauer vom Auerbacher Pferdesportverein den Ehrenamtlichen Anerkennung. Auch an Bauhof-Mitarbeiter ging ein Lob: "Die Stadt kümmert sich um die Straßenreinigung, wenn wir durchgezogen sind."