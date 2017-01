Manager für Auerbachs Innenstadt

erschienen am 26.01.2017



Nun ist es soweit: Das Projekt City- und Geschäftsmanager für die Drei-Türme-Stadt nimmt Konturen an. Zwei Bewerbungen für den Posten liegen bei der Stadtverwaltung im Rathaus. Am Montag entscheidet der Stadtrat, welcher der beiden Männer das Rennen macht. Denn so viel hat Stadtsprecher Hagen Hartwig schon verraten: Es wird ein Manager und keine Managerin werden. Alles andere bleibe jedoch noch geheim. Aufgabe des City-Managers wird sein, Leerstände zu verhindern und Geschäftsinhabern bei Nachfolgeregelungen behilflich zu sein. Hagen Hartwig: "Es muss ein Netzwerker sein, der Kontakte vermittelt, neue knüpft und neue Ideen mitbringt." Die Stelle, die auf Honorarbasis angelegt ist, ist vorerst bis Ende 2020 befristet. Der finanzielle Umfang beträgt bis dahin 160.000 Euro brutto. Die Stadt kann einen Teil davon über ein Förderprogramm decken. Der Start ist für den 1. Februar angesetzt. (suki)