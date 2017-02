Mann überfällt Spielhalle in Auerbach

erschienen am 23.02.2017



Auerbach. Ein Unbekannter hat eine Spielhalle in Auerbach im Vogtlandkreis überfallen. Der Mann riss am Mittwochabend eine 57 Jahre alte Mitarbeiterin von hinten zu Boden und griff in die Kasse, wie die Polizei mitteilte. Die Angestellte wurde bei dem Überfall nicht verletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Mit einer dreistelligen Summe Bargeld flüchtete der Täter schließlich zu Fuß. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Fährtenhund nach ihm. Bisher fehlt von dem Mann jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, Telefon 0375-4284480. (dpa/fp)