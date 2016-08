Markt bringt Ton und Ton in Einklang

58 Kunsthandwerker aus drei Ländern haben am Wochenende in Auerbach bei Musik Gebrauchs- und Zierkeramik verkauft.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 22.08.2016



Auerbach. Noch gleicht die graue Masse in Günter Meißners Händen einer Portion Kuchenteig. Kaum auf der rotierenden Töpferscheibe platziert, nimmt sie schnell Form an. Während vor Besucheraugen eine Vase entsteht, fordert er Kinder zum Mitmachen auf. Manche nehmen die Einladung an, andere belassen es beim Zuschauen - und Zuhören. Denn der Kunsthandwerker aus Trebus in der Oberlausitz töpfert nicht nur. "Ton und Ton gehören zusammen", ist er überzeugt. Als singender Töpfermeister gehört Günter Meißner quasi zum "Inventar" des Auerbacher Töpfermarktes. Auch zur gut besuchten 19. Ausgabe am Wochenende ließ er beim Arbeiten wieder von sich hören.

58 Händler aus sieben Bundesländern, Tschechien und Ungarn bevölkerten den Altmarkt und zwei Nebenstraßen mit Töpferkunst, Gebrauchs- und Zierkeramik für drinnen und draußen. Monika Arnhold aus Pegau bei Leipzig baute zum zehnten Mal einen Marktstand in Auerbach auf. "Weil hier alles stimmt", erklärte sie. "Die Organisation ist sehr gut, die Leute sind super nett, und sie kaufen auch." Zwischen Vasen, Schalen, Bildern, Uhren und Figuren arrangierte Monika Arnhold so genannte Aufbaukeramik: stattliche Lichtkugeln mit Durchblick. "Alle Bestandteile sind einzeln gefertigt und werden später zusammengesetzt", sagte die leidenschaftliche Keramikerin mit eigenem Atelier. Das filigrane Ergebnis bekommt bei 1250 Grad seinen letzten Schliff und ist ausgesprochen robust.

Organisiert wird der Markt jedes Jahr vom Gewerbeverein Wir in Auerbach (Wia), der Stadt und Töpfermeister Helmut Forner. Er regelte das Marktgeschehen und war am Wochenende wie üblich selbst mit einem Stand vertreten. René Tümpner von der Auerbacher Stadtverwaltung sorgte für passende Töne und verpflichtete unter anderem die Köstritzer Jazzband, Saxofonistin Tina Tandler und die Blue Wonder Jazzband. Bei jedem Töpfermarkt reicht die Händlerzahl an die 60 heran. Mehr gibt der Platz nicht her. "Und mehr wollen wir auch nicht", sagte Helmut Forner. Mehr als 50 Kunsthandwerker gehören zum festen Stamm. "Meine Kolleginnen und Kollegen kommen gerne her, weil sie viel verkaufen und die besondere Atmosphäre schätzen", so der Töpfermeister. Auch für Besucher hat der Markt Forner zufolge einen eigenen Reiz: "Was es an Keramik gibt, findet man hier."