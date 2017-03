Mathe-Asse wetteifern um den Sieg

erschienen am 08.03.2017



Früh üben sich, die mal richtige Zahlenjongleure werden wollen: 42 Kinder aus 23 vogtländischen Schulen haben gestern in der Rodewischer Schillerschule die Stufe zwei der 56. Grundschul-Mathe-Olympiade absolviert. Laut Lehrerin Silke Kipry nehmen daran Dritt- und Viertklässler sowie in Ausnahmefällen Frühstarter aus der zweiten Klasse teil. Dazu wurden im Januar in Stufe eins jeweils schulintern die Besten aus den zwei üblichen Klassenstufen erkoren. Sie durften dann gestern in Rodewisch an den Start gehen. Sechs Aufgaben in 75 Minuten lautete das Ziel. Dazu Kipry: "Das sind Aufgaben, die selbst Erwachsene nicht sofort auf den ersten Blick erfassen." Für deren Zusammenstellung ist das Regionalschulamt zuständig. In zwei Wochen stünden die Ergebnisse fest, verspricht die Rodewischer Lehrerin. Für die Drittklässler sei der Wettstreit dann beendet. Für die drei Besten aus Klassenstufe vier steht im April in Chemnitz die nächste Stufe an.