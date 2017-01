Methusalem-Taube sorgt noch für viel Nachwuchs

Das rekordverdächtige 20 Jahre alte Tier lebt in Grünbach. Seine Nachfahren sind bei Wettbewerben weltweit unterwegs.

Von Lutz Hergert

erschienen am 13.01.2017



Grünbach. Hinter der Zahlenfolge 09109-97-616 verbirgt sich eine Besonderheit: eine Brieftaube, die vor 20Jahren geschlüpft ist. "Normalerweise werden Tauben 14 bis 16 Jahre alt", sagt Kurt Buchheim aus Grünbach. Ihm gehört der Vogel.

Schaut man sich in Internet-Foren um, bestätigen die die Aussagen des Grünbachers, der seit 1963 Tauben züchtet. Doch nicht nur das Alter ist erstaunlich: Die männliche Taube sorgte bis vergangenes Jahr regelmäßig für Nachwuchs. Und was für welchen. Genauso wie der Stammvater holten seine Kinder, Enkel und Urenkel viele Preise und sehr gute Platzierungen bei Langstreckenflügen. Die Strecken, die die Tiere fliegen, sind oft über 1000 Kilometer lang. Ein Teil des Nachwuchses gelangte über Händler bis nach Thailand, Südafrika, die Kanarischen Inseln und Portugal.

Dass die Vögel nicht ins Vogtland zurück fliegen, hat laut Kurt Buchheim einen einfachen Grund: "Die Tiere verlassen den Schlag in einem Alter, in dem sie noch nie draußen waren. Zwischen 25 und 30 Tagen." Und genauso, wie der 64-Jährige seine Jungvögel im Vogtland trainiert, passiert das mit deren Geschwistern in der neuen Umgebung. "Die Tiere kennen nichts anderes." Buchheim gewöhnt die Vögel langsam an den Transportkorb. Dann schafft er sie erst fünf Kilometer und später immer weiter von zuhause weg. Die Tauben sind meistens schneller wieder daheim als er.

Ein Geheimrezept, dass die Taube so alt geworden ist, hat der Züchter nicht. Vielleicht liegt es aber daran, dass "meine Tiere bei mir immer an erster Stelle kommen", sagt Buchheim. Seine Frau Maria, die ihn bei seinem Hobby unterstützt, wird da nicht neidisch. Denn Buchheim sagt auch: "Meine Frau ist das Wichtigste, was es gibt."

Beide sorgen sie dafür, dass der 20-jährige Taubensenior im 80 bis 90 Tiere zählenden Schlag genug Nahrung erhält. "Er bekommt sein Futter separat. Weil er langsamer ist, würden die jungen Tauben ihm sonst alles wegfressen."

Auf zwei Besonderheiten führt es der Züchter zurück, dass der Altersrekordler und seine Nachkommen nach Langstreckenflügen meistens gesund zuhause landen: Die Taube entstammt einer alten Havenith-Linie. Der Belgier Evrard Havenith baute ab dem Ende des 19. Jahrhunderts aus den besten Taubenstämmen seines Landes eine Zuchtlinie auf. Davon stammt das Grünbacher Tier ab, so Buchheim. Außerdem halten die Tiere aus dem Vogtland mehr aus, weil sie ein härteres Klima gewöhnt sind. "Das Klima ist von Bedeutung, weil die Tiere bei der Kälte in unseren Wintern dichtere Federn bekommen. Das hilft beim Fliegen."

Wie zäh das älteste Tier aus dem Grünbacher Schlag ist, hat es bewiesen, als es 2001 nach einem Flug über 400 Kilometer trotz gebrochener Beine wieder in Grünbach gelandet ist. "Wir haben die Beine mit Streichhölzern geschient", sagt Maria Buchheim. Ihr Mann vermutet, dass das Tier beim Flug eine Hochspannungsleitung gestreift.

Seine Brieftauben haben Kurt Buchheim schon manche Ehrung eingebracht. Als Höhepunkt seiner züchterischen Laufbahn bezeichnet er den dritten Platz für eines seiner Tiere bei einem Wettbewerb, der 2012 in London während der Olympischen Sommerspiele ausgeflogen wurde. Das Tier - ein Sohn der 20 Jahre alten Taube - legte die 920 Kilometer ins Vogtland als drittschnellste zurück. Dafür erhielt Buchheim eine Bronzemedaille.

Während es in den 1960er-Jahren an die 380 Taubenzüchter gab, ist die Zahl heute im Vogtland und angrenzenden Gebieten auf etwa 80 gesunken. Buchheim bedauert, dass das Interesse an den Tieren nachgelassen hat. Um so mehr freut er sich darüber, dass es in Ellefeld bei dem Taubenzüchter und Futterhändler Uwe Subroweit einen Experten gibt, der Treffpunkt für die Züchter ist.

Derzeit geht es in Buchheims Schlag ruhig zu. Die Wettbewerbssaison beginnt im Mai. Die Gebäude und Volieren verlassen die Tiere erst ab April, wenn der Schnee geschmolzen ist. Dann ist die Gefahr geringer, dass sie von Raubvögeln getötet werden. 2016 hatte Buchheim dadurch 14 Tauben allein an seinem Grünbacher Haus verloren.