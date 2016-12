Mit Volldampf durch Sachsen: Neuer Heimatfilm aus Ellefeld

Joachim Forkel hat eine DVD veröffentlicht, auf der die Eisenbahn-Romantik mit Sehenswürdigkeiten aus der Region verknüpft wird.

Von Bernd Appel

erschienen am 07.12.2016



Ellefeld. Sein erster für die Öffentlichkeit bestimmter Film "Reise mit der Fichtelbergbahn" kam 2013 heraus und hat sich inzwischen über 1000mal verkauft. In diesen Tagen kommt der "zweite Streich" des Ellefelders Joachim Forkel (75) in den Handel: "Mit Volldampf durch Sachsen" heißt die neue DVD, auf deren Cover die "schnellste Dampflok der Welt" auf der Fahrt von Hof nach Plauen zu sehen ist. "Sie schafft 182 km/h - das ist Rekord", erklärt Forkel zu diesem Prachtstück mit der Numer 18 201. Aufgenommen hat er sie in der Nähe von Gutenfürst, per Google Earth hatte der Hobbyfilmer zuvor erkundet, an welcher Stelle der Strecke die Steigung am größten ist: "Damit die Lok auch richtig dampft."

Dabei ist der Ellefelder keiner der Hardcore-Eisenbahn-Freaks, die manchmal scherzhaft als Pufferküsser bezeichnet werden. "Ich habe gemerkt, dass das Thema Eisenbahn viele interessiert", sagt er. Das Herz von Joachim Forkel schlug von Kindesbeinen an für das Fotografieren und Filmen. Der gelernte Kfz-Elektriker war nach der Ausbildung zum Ingenieur in der Plamag und im Falkensteiner Kabelwerk tätig, im Urlaub entstanden erste private Filme. Nach der Wende eröffneten die Eheleute ein Fotogeschäft, nebenbei arbeitete Joachim Forkel bei neu entstandenen Regionalsendern mit. Für die Familie und Bekannte entstanden zahllose Videos. Jetzt nun der zweite "öffentliche" Film - wie der erste ist er rund eine Dreiviertelstunde lang. Die "Hauptrolle" spielen die Dampfloks, die Sonderzüge vor allem durch das Vogtland, Westsachsen und das Erzgebirge ziehen. Zu sehen sind sie unter anderem beim Passieren des Markersbacher Viaduktes oder bei der Abfahrt in Falkenstein. "Auf schmaler Spur" geht es nach Oberwiesenthal und bis nach Moritzburg.

Abstecher hat der Filmemacher zu Sehenswürdigkeiten entlang der Bahnstrecke unternommen: Ins Eisenbahnmuseum Schwarzenberg, in die Innenstadt dieser "Perle des Erzgebirges", zum Pumpspeicherwerk in Markersbach. Auch im August-Horch-Museum in Zwickau, im Schloss Moritzburg, in Plauen sowie im Meeresaquarium Oberwiesenthal, dem Suppenmuseum Neudorf und an der Pyramide von Kretscham-Rothensehma hat Forkel gedreht. Es gibt also eine Menge zu entdecken - selbst für Leute, die ihr Leben lang in der Region wohnen.