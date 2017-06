15.05.2017

freiepresse.de

Auerbach

Sachbeschädigung - Im Baumarkt: Mann verschwindet spurlos

Plauen. Dinge gibt es, da traut man seinen Augen nicht. So ging es wohl der Frau, die am Samstag, kurz vor 14 Uhr, am Baumarkt an der Plauener Morgenbergstraße ... weiterlesen