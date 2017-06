Mopedfahrerin bei Unfall verletzt

erschienen am 13.06.2017



An der Ellefelder Kreuzung von Lindenstraße und Bahnhofstraße ist es gestern Nachmittag, gegen 15 Uhr, zum Zusammenstoß eines Pkw Ford Fiesta mit einem Moped Star gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde die 42-jährige Mopedfahrerin verletzt ins Krankenhaus gebracht, zur Schwere der Verletzungen sowie zur Unfallursache gab es gestern zunächst keine Angaben. Mehrere Rettungswagen und die Polizei eilten mit Blaulicht und Martinshorn zum Ort des Geschehens. Die Kreuzung direkt neben der B 169 musste für einige Zeit komplett gesperrt werden, um den Unfall aufzunehmen und die beteiligten Fahrzeuge abzuschleppen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 8500 Euro beziffert. Im dicksten Berufsverkehr hatten die Einsatzfahrzeuge an einigen Kreuzungen Mühe, sich einen Weg zwischen den Autokolonnen hindurch zu bahnen. (bap)