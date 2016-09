Mordfall in Auerbach: Staatsanwalt setzt Belohnung aus

erschienen am 16.09.2016



Auerbach/Zwickau (dpa/sn) - Die Polizei sucht weiterhin nach dem Mörder eines 72-Jährigen aus Auerbach (Vogtlandkreis). Die Staatsanwaltschaft Zwickau lobte am Freitag eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen. Die Ermittler erhoffen sich dadurch Hinweise auf die sozialen Kontakte und die Aufenthaltsorte des Mannes vor seinem Tod. Die Leiche des Rentners war Mitte Juli in dessen Haus im Stadtteil Mühlgrün gefunden, nachdem Nachbarn Alarm geschlagen und Beamte die Tür aufgebrochen hatten. Bei der Obduktion hatte sich herausgestellt, dass mehrere Stichverletzungen zum Tod geführt hatten.